Председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук договорился с российским центром им. Гамалеи о производстве вакцины от коронавируса еще несколько недель назад. Так политический публицист Александр Зубченко прокомментировал новость о том, что компания AstraZeneca из Великобритании заключила договор с российским центром им. Гамалеи о производстве вакцины.

«Украина как никогда близка к получению американской вакцины, однако точных сроков не знает никто», - иронизирует публицист.

«В тему придется сообщение о том, что 21 декабря российский медицинский центр им. Гамалеи подписал с компанией AstraZeneca (Великобритания) соглашение о сотрудничестве в деле производства вакцины от коронавируса. Просто напомню, что один из лидеров «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук несколько недель назад встречался с руководителем центра им. Гамалеи. Была достигнута предварительная договоренность о производстве российской вакцины на производственных мощностях одной из харьковских фармацевтических компаний», - напоминает автор.

Зубченко дает понять, что против инициативы Виктора Медведчука производить вакцину в Украине выступили только порохоботы и «соросята».

«После этого поднялась мощная волна протестов «порохоботов» и «соросни», которые уличили и Медведчука, и харьковскую компанию в «тотальной зраде». Как можно прививаться «вакциной агрессора», чья эффективность, по мнению признанного эксперта-вирусолога и по совместительству спикера Рады Дмитрия Разумкова, крайне сомнительна?» - острит публицист.

По словам Зубченко, если даже такие «упыри» как Александр Линчевский (бывший заместитель Супрун в МОЗ) агитируют против вакцины, значит, продукт – действительно хороший.

«А помните знаменитого заместителя Ульяны Супрун Александра Линчевского? Который еще высказал дельную мысль о прекращении лечения онкобольных. Все равно же умрут. Так вот, Линчевский абсолютно убежден в том, что российская вакцина вредна для здоровья. Правда, на простого украинца все эти заявления производят обратный эффект. Если уж такие «упыри» агитируют против «Спутника V», значит, надо брать», - уверен журналист.

«Английская компания AstraZeneca, по логике, тоже должна быть разгромлена патриотами, поскольку пошла по стопам Виктора Медведчука?» - шутит публицист.

В завершение Зубченко сообщает, что все больше украинцев склоняются к идее, что нынешнюю власть во главе с Зеленским нужно менять на досрочных выборах в Верховную Раду.

«А ведь, если задуматься, получается очень опасная ситуация и для самого Зеленского, и для всей гоп-компании «слуг». Скоро многие, глядя на весь этот бред, придут к выводу о необходимости смены «зеленой власти». Скорее всего, через досрочные выборы в Раду. И до того, как эта идея овладеет массами, остается всего полшага. Скорее бы», - заключает политический публицист Александр Зубченко.