Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук вошел в пятерку самых влиятельных людей по версии сразу двух изданий – «Вести» и «Корреспондент». Это справедливая оценка активной деятельности политика, которая направлена на завершение войны на Донбассе, на вывод страны из экономического кризиса и защиту прав и свобод украинцев. Об этом написал на своей странице в Facebook телеведущий, писатель и публицист Денис Жарких.

«Начнем с того, что Медведчук единственный из всех олигархов и политиков тяжеловесов "со старта" осудил войну на Донбассе, и занял жесткую позицию относительно разжигания войны. Давайте вспомним позицию Коломойского, Пинчука, Ахметова в этом вопросе. В лучшем случае язык засунут в известное место, а так вообще за сепаратистов предлагается вознаграждение (мы помним это, не забываем)», – написано в сообщении Жарких в соцсети.

Также телеведущий добавил, что в то время Медведчук первый и единственный из политиков и лидеров мнений осмелился осудить войну на Востоке страны.

«В угаре показного патриотизма подобная позиция вполне могла стоить Виктору Владимировичу не только его головы, но и жизни его близких. Чтобы занять такую позицию нужно было тогда большое мужество, нужно было пойти против агрессивно настроенной политической элиты, которая сметала всех на своем пути, нужно было плюнуть на общественное мнение, которое тогда эта элита сформировала. Все остальные лидеры мнений подтянулись потом, но Медведчук был первым», – подчеркнул Денис Жарких.

По его словам, Виктор Медведчук в любой ситуации отстаивал интересы Украины и ее граждан, в том числе и во время визитов в РФ.

«Медведчук именно осудил войну, а не как орет пропаганда, примкнул к России. Медведчук своими действиями остановил войну в ее горячей стадии, а не возглавил оккупацию Россией украинских территорий. Будучи все время на грани, Медведчук ни разу не предал украинские интересы. Он не стал начальником в Крыму или ЛДНР, хотя имел такую возможность, ни разу не сказал: "Путин, введи войска!", хоть получил бы от этого весьма ощутимую выгоду, прямо в Москве заявил, что Крым де-юре украинский. Вот интересно, что бы заявили наши записные патриоты в Москве, если бы у них спрашивали не на российском ТВ, а в определенных инстанциях, и очень внимательно слушали ответ. Медведчук активно вступился за русскоязычное население, когда официальная пропаганда объявила их гражданами второго сорта, и пособниками агрессора. То есть, каждый русскоязычный украинец имеет в его лице защитника своих прав и свобод», – написал публицист.

Кроме того, он добавил, что Виктор Медведчук – это надежда на новую, справедливую, ненационалистическую Украину, свободную от управления внешними силами и беспардонного грабежа.

«Вот Янукович не стал идти поперек всех, слинял. А Медведчук – вот он, все время под прицелом. И пока он есть, у всех нас есть надежда на другую Украину, и есть смысл жить для этой другой Украины, строить, оберегать ее. Поэтому могу сказать, что Медведчук уже дал каждому украинцу многое, даже враги его заслужено уважают. Так есть за что», – написал в заключение Денис Жарких.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук назвал пять шагов, которые позволят Украине в 2021 году стать успешной страной.