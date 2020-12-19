Системность и приоритеты председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука – залог его популярности и влиятельности в Украине и за ее пределами.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил политический обозреватель Александр Потемкин.

Эксперт напоминает, что согласно рейтингу издания «Вести», Виктор Медведчук оказался самым влиятельным украинцем после Рината Ахметова, Владимира Зеленского и Андрея Ермака.

Таким образом, отметил он, среди политиков лидер ОПЗЖ оказался вторым после Президента. Кроме того, в сравнении с прошлогодним рейтингом, Медведчук лишь усилил свое влияние: его персона оказалась на три пункта выше.

«Учитывая, что несколько месяцев назад в аналогичном рейтинге "Нового времени" он (Виктор Медведчук. – Ред.) занял ту же позицию, мы имеем дело не с личными симпатиями журналистов. "Система" в формировании таких рейтингов СМИ с совершенно разной направленностью указывает на справедливость подобных выводов», – разъяснил Потемкин.

Обозреватель обратил внимание на то, что национал-радикалы называли Медведчука одним из самых одиозных украинских политиков и пророчили ему падение рейтинга, однако все эти прогнозы не сбылись.

«Медведчук, находясь в оппозиции, решает главные проблемы украинцев. А это на сегодня – война (на Востоке Украины. – Ред.) и коронавирус. Можно относиться к Медведчуку как угодно, но нельзя умалять его достижений. Фактически, при полном отсутствии желания украинской власти настроить диалог с Россией, у нашей восточной соседки нет вариантов, с какой политической силой строить отношения. Диалог установлен только с "Оппозиционной платформой – За жизнь" и лично с Медведчуком, и это вряд ли изменится», – констатировал Александр Потемкин.

Аналитик напомнил, что сам бывший глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан в одном из интервью признался: он убежден, что Путин и Медведчук понимают друг друга с полуслова, и украинский политик мог бы убедить российского президента «сделать шаг назад».

«Мощная позиция Медведчука в отношениях с Россией не меняется годами. Стабильность играет ему на руку на фоне политического хаоса в стране. Надежность добавляет ему веса на международной арене. Какими бы ни были антипатии к Медведчуку на Западе, с его выводами соглашается все большее количество влиятельных международных организаций и экспертов. В частности, если вспомнить скандал с Конституционным судом, Венецианская комиссия признавала правоту Медведчука в незаконности инициативы "О восстановлении доверия к КС"», – акцентировал внимание эксперт.

Что же касается борьбы с коронавирусом, сказал далее Потемкин, то помимо систематической помощи больницам за собственные средства, Виктор Медведчук договорился по поставкам в Украину российской вакцины.

«Политические вопросы здесь уходят на второй план, ведь это, без преувеличения, вопрос жизни и смерти. Именно после встречи с Медведчуком в Фонде прямых инвестиций РФ подтвердили готовность не просто поставить препарат, но и производить его на мощностях харьковской фармацевтической компании. Вместо того, чтобы объединить усилия для решения главных проблем страны, в адрес Медведчука со стороны власти звучат угрозы ответственностью за такие переговоры перед законом», – возмущен Александр Потемкин.

Относительно влияния политика внутри страны, то, отметил аналитик, рейтинг Виктора Медведчука и партии ОПЗЖ все так же крепок и растет.

«Позиции Медведчука о том, что в экономике Украине необходимо рассчитывать на собственные ресурсы и придерживаться своего курса, импонирует все большему количеству людей. На местных выборах его партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выиграла в шести областях. Особенно показательна победа в родном для президента Кривом Роге. Влияние растет еще и по той причине, что шансы проведения досрочных парламентских выборов увеличиваются. По данным опроса КМИС, если бы выборы происходили сейчас, за ОПЗЖ проголосовали бы 22,2%», – подытожил Александр Потемкин, добавив, что пора признать тот факт, что значимость Виктора Медведчука растет как на дрожжах и в Украине, и за ее пределами, нравится это кому-то или нет.