Рейтинг «100 самых влиятельных в Украине людей и явлений» от газеты «Вести» отразил тот факт, что Украина находится под внешним управлением. В то же время, «Вести» считают, что самый влиятельный среди украинских политиков - это председатель политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил политический и экономический эксперт Сергей Кива.

Кива пояснил, что эпидемия коронавируса Covid-19, которую «Вести» поместили на первое место - это явление. Если же говорить о том, кто самый влиятельный из украинских политиков, то по версии издания «Вести», пояснил Кива -это Виктор Медведчук.

«Если мы посмотрим первую пятерку, то первые две позиции - это явления. Третье место - это все-таки не политик, а бизнесмен. Владимир Зеленский и его Офис - это все-таки чиновники», - аргументировал эксперт.

«А если мы говорим о политиках, то Виктор Медведчук сегодня является № 1 в Украине по уровню влияния, которое он оказывает», - уверен политический эксперт.

Кива пояснил, что Медведчук сегодня решает вопросы такого уровня, которые относятся к компетенции президента и премьер-министра.

«Есть четкое объяснение этому, потому что он занимается теми вопросами, которыми должны заниматься премьер-министр и президент. Это мы говорим конкретно о коронавирусе, о вакцинах и о спасении жизней людей», - подчеркнул эксперт.

В качестве примера Кива привел договоренности Виктора Медведчука с Владимиром Путиным о поставках вакцины в Украину и о передаче технологии и сырья для харьковской компании «Биолек".

«На сегодняшний день это, наверное, самый болезненный и самый необходимый вопрос, который надо задавать. Потому что Министерство здравоохранения абсолютно не выполняет свои функции. И, в первую очередь, люди переживают за своих близких и за свои собственные жизни», - отметил он.

В то же время, Сергей Кива считает, что в рейтинге самых влиятельных чересчур много представителей иностранных государств.

«Это говорит о том, что есть огромное влияние на политику в Украине и на процессы, которые происходят. Видимо, то правительство, которое есть, та власть, которая есть - они не в силах принимать решения сами», - заключил политический и экономический эксперт Сергей Кива.