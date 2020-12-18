Депутаты парламентов России, Франции, Германии уже в ближайшее время готовы вернуться к плодотворной работе в рамках формата «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина – Россия – Германия – Франция», инициатором которого стал Виктор Медведчук.

Представители парламентов России, Франции, Германии настроены на конструктивную работу. И только Верховная Рада Украины игнорирует инициативу своего парламентария.

Об этом рассказал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, передает ТАСС.

По словам спикера нижней палаты российского парламента, Госдума намерена вернуться к диалогу с парламентами Франции и Германии в рамках «нормандского формата». Но при этом Верховной Раде тоже следует подключиться к этой работе, если Украина планирует выполнять свои обязательства.

«Как только ситуация в связи с пандемией изменится, эти вопросы мы надеемся вынести на обсуждение в рамках диалога с нашими коллегами из Франции и Германии. Если Украина, заявляя позицию в рамках «нормандской четверки», собирается выполнять их, то нужно, чтобы Верховная Рада со своей стороны подключалась к этой работе», – цитирует Володина ТАСС.

В ТАСС напоминают, что инициатива о приглашении парламентариев к переговорам по урегулированию ситуации на Востоке Украины впервые была озвучена председателем Политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«На встрече в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным он высказал предложение по организации межпарламентского диалога в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина и Франция) по Донбассу. Путин инициативу поддержал. В январе украинский парламентарий провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а затем представил «Парламентское измерение «нормандского формата»« в Германии для всех крупных фракций Бундестага», – пишет ТАСС.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что при нынешней украинской власти мирного урегулирования ситуации на Донбассе не будет.