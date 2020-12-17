Чиновник топ-ранга из Украины и его жена зарабатывает на обналичивании коррупционных денег и азартных играх в онлайне, легитимизируя доходы в США - об этом идет речь в материале американского издания Econotimes.

Издание подчеркивает, что Украина остается одной из самых проблемных и бесполезных точек приложения усилий американской администрации. А попытки разобраться в проблеме и назвать бенефициаров коррупционных схем в Украине все так же наказуемы.

Однако коррупция сама по себе не так страшна как то, как могут быть использованы полученные таким образом средства.

Правоохранитель с личным интересом

В Украине министерство внутренних дел и его ударное подразделение — Национальная полиция находятся в особом статусе. Помимо своей прямой функции — защиты правопорядка, сверхширокие полномочия этого ведомства дают возможность использовать власть в коммерческих целях.

Евгения Шевцова, заместитель начальника управления ГСУ Национальной полиции называют одним из основных контролеров над игорным бизнесом и »куратором» всего рынка подпольных казино.

Официальные данных о деятельности Шевцова сложно найти в интернете, но как сумел узнать блогер Алексей Голобуцкий, Нацполиция с подачи Шевцова избирательно подходит к проверкам нелегальных игорных заведений, арестовывая имущество только несговорчивых предпринимателей. «А вот те, кому хватает смекалки на поиск вариантов, могут прибежать сразу после обыска к тому же куратору уголовного производства и на определенных условиях договориться или чтобы деньги вернули (не все, конечно же), или чтобы обыски не проводились или проводили формально. После чего вернуться к нормальной работе. И никаких тебе арестов и судов», — пишет блогер. Основные игорные и финансовые активы Шевцова сосредоточены вокруг компании Лео Гейминг.

«Его статус позволяет ему обыскивать конкурентов и прессовать их — они проходят по несколько раз в месяц у разных лиц, работа полиции очень эффективна... Вот только за два года и десятки обысков — только несколько определений об аресте имущества», — добавил Голобуцкий.

О том, что правоохранители под руководством заместителя начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгения Шевцова систематически осуществляют атаки на ИТ-предприятия и парализуют бизнес возможных конкурентов жены Шевцова - Елены Дегрик в сентябре 2019 сообщили в программе журналистских расследований «Стоп коррупции» в своем сюжете на «5 канале».

«Пресс-служба Нацполиции периодически рапортует об успешно проведены обыски в онлайн-казино, выкладывая фото изъятых денег и техники. Вот только таких же ярких рапортов о закрытии казино и осуждения фигурантов нет», - рассказали авторы расследования.

Авторы программы утверждают, что Евгений Шевцов стоял не только за многими громкими наездами на ИТ-шников за последние годы, но и оказывал давление на журналистов. На это обратил внимание даже посольство США в Украине. В соцсетях были опубликованы видео автомобилей, недвижимости и ресторанов семьи Шевцовых. Автор видео Денис Иванов утверждает, что за это видео его семью преследовали, а у отца провели обыски. Авторы публикаций о Шевцова постоянно наталкиваются на судебные иски. Одной из последних жертв оказался адвокат отца Дениса Иванова Маси Найем. В сентябре 2019-го Шевцов подал на него в суд за клевету, аналогичный иск подает и его жена Алена.

Журналист-расследователь Любовь Величко сумела объединить все эти разрозненные данные в один кейс. После выхода материала автор и само издание, опубликовавшее статью, стала объектом массированной атаки и кампании по дискредитации.

Угроза терроризма

Сама по себе деятельность Евгения Шевцова и его супруги могла бы считаться традиционным бизнесом по-украински, который, в силу банальности примененной схемы, не стоил бы пристального внимания. Если бы не одно но.

Огромные средства которые формируются в нелегальных казино требует обеления. И здесь случай Евгения Шевцова становится уникальным, так как отмывание средств происходит в США.

Членам семьи Евгения Шевцова принадлежат несколько компаний, которые помогают «отмывать» прибыль от азартных игр и ставок. Эти компании примечательны тем, что в их учредителях значатся американские граждане, чье присутствие позволяет легитимизировать вывод денег в США в статусе «личных средств»

Основные фигуранты и участники схемы:

Юрий Каплун, учредитель ФК «Леогейминг Пей». Согласно реестрам, компания «прописана» в США, 17921, Лей Азур Вей г. Бока-Ратон, штат Флорида, 33496 .

Виктор Капустин, который в 2005-2010 гг возглавлял Укрэксимбанк.

ООО Оптимум Риелти» работа с недвижимостью, учредитель строительной компании «Альтруист», которая является финансовым контрагентом «Лео Гейминг»

ООО «Интерсет» в США - основатели Алекс Мардер, зарегистрированный по адресу 445 Ист Норс Вотер Стрит, кв 210 Чикаго и тот же Юрий Каплун

Директор компании - Алексей Тихоновский, зарегистрирован в Крыму, 9644, Черноморский район, село Громове, ул Школьная, дом 36 А.

Контрагент от украинской стороны - ООО «Лео Партнерс» с КВЕДами для офшорных операций. Регистрация - Кипр, ВА Ироди Аттику стрит, 2332, Лакатамия, Никосия. Директор Алена Шевцова.

Это небольшая часть организаций на которые выводятся денежные средства для дальнейшей отправки в США и Кипр. Официально для американских властей - как частные денежные средства

Для этого в учредители заведены «американцы» с указанием процентной долей от бизнеса, которую легко оприходовать для вывода за границу.

При этом «за границу» подразумевает и вывод средств в неподконтрольные Украине территории, оккупированные Российской федерацией - ОРДЛО. Такая транзакция невозможна без содействия местной администрации и выплаты ее представителей денежных бонусов - эти средства с высокой долей вероятности были направлены на укрепление террористических режимов.

Расследователи FB-группы ACAB UA выяснили, что компания ФК «Леогейминг Пей», принадлежащий жене заместителя начальника управления Главного следственного управления Евгения Шевцова Елене Дегрик, замешана в финансовых сделках со страной-агрессором Россией и непризнанными республиками ЛДНР.

Так, в государственных реестрах находится судебное решение, в котором фигурирует уголовное производство Службы безопасности Украини №22017000000000064 от 20 февраля 2017 года. Согласно материалам дела, компания Елены Шевцовой ООО «Лео-Партнерс» участвовала в переводе титульных знаков Webmoney на территорию Украины, временно подконтрольную незаконным вооруженным формированием ДНР / ЛНР.

«В дальнейшем титульные знаки конвертировали в иностранную валюту и переводили в наличные с целью финансирования и материального обеспечения деятельности активных членов указанных террористических организаций, а также вывод денежных средств за рубеж», - утверждают следователи», - говорится в решении суда.

СБУ блокировала финансовые операции с временно оккупированными территориями:

Согласно официальной информации с сайта компании «Леогейминг», среди 50 игр, доступных к пополнению счета, значительная часть - русские.

Игра «Передовая» российского издателя «Тис-геймс». О том, как деды воевали с фашистами. «Танки онлайн» от «Альтернатива геймс» - штаб-квартира компании в Перми.»Русская рыбалка», разработчиком которой является санкт-петербургское ООО «Русская рыбалка». Еще одна игра - «Понаехали тут (Мосвар)» - о том, как жители Москвы конфликтуют с приезжими, разработчик - московская Destiny.Games. Виртуальная «Футбольная Лига» (virtualsoccer.ru) и другие.

В старой версии сайта «Леогейминг» можно было пополнить счет игры «Виртуальная Россия», в которой, в частности, раздел «Акция Крым наш».

Личность Евгения Шевцова и его супруги заинтересовала представителей украинского парламента: поводом стало явное несоответствие образа жены и официально задекларированных доходов.

Более 50 депутатов Верховной Рады призвали правоохранителей провести проверку в отношении заместителя руководителя ГСУ Нацполиции Евгения Шевцова, которого называют одной из ключевых фигур в масштабной международной криминальной схеме, в которой задействованы топ-чиновники МВД, НБУ, ДФС, ГБР и других структур.

Это мощная криминальная группировка, которое годами занимается нелегальным игорным бизнесом, отмыванием денег и выводом их в оффшоры, РФ и ОРДЛО; махинациями с реестром имущественных прав и присвоением недвижимого имущества - и все это под прикрытием государственных должностей и званий.

Как заявила нардеп от «Голоса» Александра Устинова эта инициатива связана с активами семьи Шевцова - ранее журналисты «Бигус.Инфо» выяснили, что жена Евгения Шевцова - Алена Шевцова-Дегрик в 2016 году получила в подарок нежилое помещение площадью 587 кв. м в Киеве. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба «Арсенал Киев», но недвижимость была арестована из-за непогашеных банковских кредитов Кикирешко.

Активность Александры Устиновой, которая инициировала сбор подписей коллег по проверке этой сделки, вызвала агрессию Шевцова: «Тупая овца, обезьяна, бродячая живность, умственно отсталое чучело» - написал он в фейсбук, затем отредактировал пост, но восстановить его содержание можно по скриншотам.

«У меня один вопрос к Арсену Авакову: вы считаете, что такой человек может носить звание офицера и работать в Национальной полиции, да еще и на руководящей должности?» - ответила Устинова.

В декларации следователя почти все имущество и доходы принадлежит жене. Так, в 2018 году Шевцов задекларировал доход в почти 350 тыс. гривен, а его жена – 7,7 миллиона гривен. Также на жену зарегистрирована и вся недвижимость и автомобили.