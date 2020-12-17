При власти Президента Украины Владимира Зеленского мира на Донбассе не будет, и никакой спецпредставитель США не повлияет на его установление. Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в интервью телеканалу NewsOne.

«Я не думаю, что какой-то спецпредставитель США повлияет на установление мира на Донбассе. Скажу проще: к глубокому моему сожалению, при власти Зеленского мира на Донбассе не будет! Мир обещал Зеленский установить до конца этого года…Мира нет…Это самое страшное большое разочарование! Нет надежд и нет иллюзий!.. Команда Зеленского не выполнила ни одного обещания, одно вранье» – отметил политик.

Тем не менее, продолжил он, «мы обязаны идти к миру, мы обязаны его добиваться – никаких тупиков на этом пути быть не должно».

Вадим Рабинович напомнил, что «мирный план, предложенный партией «Оппозиционная платформа – За життя» и презентованный главой политсовета и председателем стратегического совета партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком в Париже, в Берлине и в Москве, – это единственный план, который есть на сегодняшний день, и все это понимают».

«Но мир Зеленскому не нужен точно так же, как он не нужен был и Порошенко. Один не хотел, а другой боится мира! Но скажу одно: хотят они того или не хотят, но мир будет уже после них…», – резюмировал Вадим Рабинович.