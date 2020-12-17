Фракция партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» отличается своей последовательностью, поэтому эта политсила не голосовала в Верховной Раде за проект Государственного бюджета Украины.

Об этом в эфире NewsOne заявила политический и экономический эксперт Светлана Кушнир.

«Все их логичные предложения, которые касались не расходной, а доходной части бюджета, были проигнорированы. Две тысячи правок к бюджету было подано (ОПЗЖ. – Ред.) после первого чтения. Бюджетный комитет посмотрел на всё это и просто отбросил даже те, которые были прагматичными и подходили. В связи с тем, что Госбюджет был фактически согласован с Международным валютным фондом и менять что-то никто особенно не хотел», – убеждена аналитик.

Также Светлана Кушнир отметила тот факт, что перед голосованием отдельные силы в парламенте, в частности, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая позиционирует себя как оппозиционная партия, жестко критиковала проект Госбюджета-2021, однако в итоге проголосовала за него, что может свидетельствовать о возможных кулуарных договоренностях.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что ОПЗЖ не будет голосовать за предложенный правительством вариант Госбюджета на 2021 год.

«Это – преступный бюджет, который влечет за собой ответственность для тех, кто его подготовил, тех, которые не хотят менять экономический курс страны, наполнять реальным содержанием социальную политику. Мы выступили за то, чтобы доходную часть наполнять не за счет заимствований, а за счет реального заработка, увеличить объем доходов и увеличить объем ВВП через снятие экономической блокады Донбасса. Мы предложили механизмы выведения из тени, что позволило бы увеличить доходную часть на 135 –150 миллиардов за счет заработанных, а не одолженных денег», – сказал политик.

Также парламентарий убежден в том, что хозяевами для «слуг народа» являются не украинские граждане, а Запад и это очевидно, учитывая политику МВФ и Всемирного банка в отношении нашей страны.

«МВФ, познав сладость удовлетворения своих непонятных требований от украинской власти в плане принятия законов о земле, о банках, будет и дальше доить эту дойную корову, которой является украинская власть, для того, чтобы добиться идеального для себя результата. Несмотря на ту страшную ситуацию в экономике страны, и ту страшную ситуацию, которая происходит в вопросах борьбы с коронавирусом, как в Украине, так и во всем мире. МВФ цинично будет продолжать политику давления, уничтожения украинского народа», – считает Виктор Медведчук.