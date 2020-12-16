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События, которые сопровождали первую сессию новоизбранного областного совета Запорожской области, в очередной раз подтвердили, что действующая власть готова идти на любые политические махинации, чтобы продвинуть своих ставленников и исказить волеизъявление украинского народа.

Об этом во время брифинга в стенах Верховной Рады сообщил народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний.

По его словам, во время выборов председателя в Запорожском облсовете состоялся циничный сговор команды Зеленского и криминальных кланов, подконтрольных олигархам Новинскому и Ахметову.

«Коррумпированный картель в Запорожской области в составе "любих друзів" Зеленского, местечковых криминальных кланов и подконтрольных олигархам Новинскому и Ахметову политиков, пошел путем открытых и циничных преступлений. Не найдя поддержки кандидатуры губернатора-неудачника Виталия Боговина в сессионном зале, политические махинаторы подделали результаты голосования. Сорвав работу сессии, объявив о ее переносе, Боговин с частью депутатов закрылись в кабинете для совещаний и короновали "губернатора в законе" на должность председателя областного совета. Имея покровителей в высших эшелонах власти, они уверены, что эти преступления сойдут им с рук, а общество примет результаты сессии, которая не состоялась», – заявил Юрий Загородний.

Народный депутат выразил позицию своих коллег ‒ представителей ОПЗЖ: такую попытку протащить в кресло председателя облсовета главу ОГА можно приравнять к антидемократическому перевороту. И все причастные к нему должны понести уголовную ответственность.

«Мы не признаем поддельных решений. Считаем, что сессия областного совета не состоялась. Обращаемся к руководству Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований с требованием расследовать факты попыток насильственного захвата власти, препятствования работе областного совета, его депутатов. И это препятствование имеет квалифицирующие признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109, 341, 351 Уголовного кодекса Украины. По поводу незаконных действий Боговина Виталия и его подручных мы будем обращаться в суд и добиваться восстановления справедливости – честных выборов руководства областного совета и наказания для фальсификаторов», – подчеркнул Юрий Загородний.

Он также напомнил Зеленскому, что тот является гарантом Конституции и своим молчанием фактически признает собственное преступное участие в происходящем.

«Мы требуем от Президента Украины Владимира Зеленского, как гаранта государственного суверенитета, гаранта Конституции Украины, гаранта прав и свобод человека и гражданина, немедленно остановить антиконституционные и преступные действия своих подчиненных. В условиях, когда государство скатывается к полукриминальной анархии, молчание и бездействие главы государства мы расцениваем как соучастие в подобных действиях», – подытожил Загородний.
ForUm

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