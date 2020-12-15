«Партия мира и развития» решением политсовета исключила из своих рядов Нелю Штепу, которая была избрана депутатом Славянского городского совета от этой политсилы. Об этом сообщила глава организации «Партии мира и развития» в Донецкой области Ирина Ольховая, сообщают «Новости Донбасса».



Она добавила, что Штепу намерены лишить депутатского мандата, но, согласно законодательству, это можно будет сделать только через год.



«В Избирательном кодексе появилось такое понятие, как императивный мандат. По закону, Нелю Игоревну можно будет отстранить от выполнения обязанностей депутата Славянского городского совета через год», — сказала Ольховая.



Также «Партией мира и развития» и «Оппозиционным блоком» был подписан меморандум о сотрудничестве. Обе политсилы намерены координировать свои действия в горсовете Славянска и выразили поддержку мэру города Вадиму Ляху.

Между первым и вторым туром выборов мэра Славянска внутри «Партии мира и развития» произошел скандал: Штепа поддержала кандидатуру от ОПЗЖ Павла Придворова. При этом ее партия поддерживала кандидата от «Оппозиционного блока» Вадима Ляха, который в итоге переизбрался на второй срок.



После этого «Партия мира и развития» выпустила заявление, в котором сообщила, что исключает Штепу из своих рядов. Также партия пообещала инициировать процедуру отзыва Штепы — лишение ее депутатского мандата.



Штепа является обвиняемой в сепаратизме. Ее уголовное дело находится в украинских судах с февраля 2015 года.