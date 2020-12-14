На сегодняшний день в Украине отсутствуют политические элиты, которые могли бы выстраивать повестку дня исключительно в интересах нашего государства и его граждан. Наоборот, власть и олигархи с удовольствием приветствуют внешнее управление, превращая украинцев в лабораторных крыс Запада.

Об этом в интервью интернет-изданию «Украина.ру» рассказал политолог Алексей Калиниченко.

По его словам, власть и олигархи, фактически сдали Украину под внешнее управление.

«У нас нет элит, которые формируют смыслы для государства, саму власть, поэтому мы позволяем себе быть лабораторной крысой, чтобы за наш счет проводили эксперименты искатели приключений в политической сфере. Люди, которых мы хотим называть олигархами, вряд ли такими являются, поскольку они лично сдали страну под внешнее управление. Это абсолютно зависимые люди, они пляшут под дудку финансово-промышленных групп, которые пока еще берут их товар. Завтра этот товар могут перестать брать. Я имею в виду, в первую очередь, металлургический комплекс и сельхозпроизводство. На этом украинский олигархический праздник будет завершен», – сказал политолог.

Эксперт добавил, что единственным здравомыслящим политиком, который отстаивает украинские интересы, на данный момент является Виктор Медведчук.

«Что касается тех людей, которые могли бы изменить ситуацию на Украине, то сделать это они могут лишь при поддержке населения. Напомню о Викторе Медведчуке – единственном из украинских политиков, который изначально был настроен на то, что надо выстраивать самостоятельную политическую линию. Поэтому он был в оппозиции и к власти Януковича, и к власти Порошенко, а теперь уже к Зеленскому», – цитирует Калиниченко Украина.ру.

При этом, по мнению политолога, результаты местных выборов подтвердили, что Юго-Восток Украины поддерживает именно партию Медведчука и ее идеологию.

«По результатам местных выборов у ОПЗЖ на востоке оказалась серьезная поддержка. Но молодежь, которая прописана на юго-востоке, ищет заработка в других регионах, следовательно, они не смогли присутствовать на избирательных участках. В целом юго-восток определился с политической силой, которая должна представлять его интересы, – это Медведчук и его программные установки», – подытожил Алексей Калиниченко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что что внешнее управление Украиной со стороны США и действующих в их интересах якобы независимых организаций, в первую очередь ориентирующихся на международного спекулянта Джорджа Сороса, продолжает усиливаться.