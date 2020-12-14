Украина – единственная постсоветская страна, которая не достигла уровня ВВП 1990 года. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в интервью украинским телеканалам, передает 112 Украина.

«Процессы деиндустриализации, которые начались в 2005 году с приходом к власти Ющенко и Тимошенко (ведь кризисы начались тогда экономические и социальные – я просто напомню, я просто уже вспоминал рост ВВП в 2004 (12,4%)) так вот, за год деятельности этих так называемых реформаторов произошел спад роста ВВП до 2,6%. 12,4-2,6! Это начало деиндустриализации нашей страны. Начало – 2005 год. И этот процесс происходил при всех последующих президентах. Он даже не был заторможен, замедлен, когда у власти были тот же Янукович, Азаров, которые пытались восстановить индустриализацию и индустриальный потенциал нашей страны. И когда вы говорите о том, чтобы восстановить хотя бы на 10 лет (то есть к 2010 году), это мы говорим о том, что в 2010 году у нас был рост экономики около 4%, потому что было падение большое в 2008 году (14,5%), в 2009 году, извините, был мировой экономический кризис», – сказал он.

Политик напомнил, что в 2010 году началось восстановление, и ВВП вышел на уровень 4-6-8%, до чего нам сейчас очень далеко.

«Я бы другую цифру привел. По итогам 1990 года уровень ВВП составлял 65% от того объема ВВП по итогам 2019 года. Мы единственная страна, бывшая союзная республика, которая не вышла на уровень распада СССР. Единственная страна. Все остальные страны преодолели это барьер и пошли вперед. Украина остается по уровню ВВП на уровне 65% 90-го года. Вот это страшно», – подчеркнул Медведчук.

По его мнению, это действительно уничтожение всего, что мы имели по итогам распада СССР и начала пути построения независимого и суверенного государства. Ведь, добавил Медведчук, вместо того, чтобы поддерживать, развивать эту базу, Украина пошла по пути, во-первых, примитивизма и дилетантства в вопросах управления государством.

«А сегодня можно сказать о том, что не только обустройство в результате распада, но и государственное управление – что еще более страшно – полностью развалено. У власти – непрофессионалы. И процесс развала госуправления продолжается. И это самое страшное. Если мы не восстановим систему госуправления, мы не восстановим влияние на экономические и социальные проблемы в стране, на их разрешение. Кому это выгодно? Это выгодно тем, которые сегодня взяли в клещи внешнего управления. В клещи построения здесь колониально зависимого государства. Им не нужны процессы деинтелектуализации. А зачем готовить высокообразованных, профессионально подготовленных специалистов? С рабами легче. А зачем нужны высокоразвитые индустриальные отрасли, высокотехнологические отрасли, кому они нужны? Нет, вы видите, какие были шаги и какая была болезненная реакция, когда мы закладывали основы промышленного производства за счет отечественных производств? Из того же Запада, из представителей ЕС? Но это же на сегодняшний день – факт. Более того, а зачем нам нужны эти высокотехнологические предприятия?» – сказал политик.

Он также отметил, что сегодня задача – стратегическая для развития государства, для мира на Донбассе, для увеличения реального роста уровня благосостояния украинцев – это радикальные изменения экономического курса без оглядки на МВФ, на Вашингтон и на многие другие хотелки различных международных финансовых корпораций, таких фондов, как Сороса, и т.д.

«Если мы не пойдем по этому пути противостояния борьбы и игнорирования, ситуация будет в стране ухудшаться и дальше», – констатировал Медведчук.