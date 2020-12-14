В очередной раз председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук показал правительству, что при желании решить проблему, особенно касающуюся здоровья нации, можно без оглядки на мнение западных партнёров и договориться не только о поставке вакцины от коронавируса, но и о ее производстве, что существенно увеличит доходы казны, а также поднимет рейтинг страны. Об этом в эфире канала NewsOne сказал кандидат политических наук Алексей Якубин.

По мнению эксперта, при производстве вакцины в Украине, ее цена будет достаточно невысокой, а при желании, государство могло бы ее еще снизить для определенных категорий населения.

«Виктор Медведчук показал, что можно договориться не только о поставках вины в Украину, но и о производстве вакцины здесь. И это действительно очень важный момент. К примеру, себестоимость вакцины до 10 долларов. Если она будет производиться здесь – это в принципе, почти по себестоимости, а если сделать какую-то программу субсидий, то может и дешевле наше население могло бы получать эту вакцину», – сказал Якубин.

Он добавил, что, обеспечив вакциной украинцев, Украина сможет выйти и на экспорт препарата.

«Мы могли бы в месяц производить больше 600 000 доз вакцины. В дальнейшем можно говорить и о расширении. А также, решив внутренние потребности, мы могли бы думать и о внешних рынках», – отметил политический эксперт.

Также, по словам политолога, экспорт вакцины от коронавируса мог бы существенно повысить мировой рейтинг Украины.

«Вакцины в целом – это высокотехнологичная продукция. Представьте себе, Украина одна из первых стран в мире по российской формуле стала бы продавать эти вакцины. То есть, по сути, это уже почти украинская вакцина. Если она прошла сертификацию, соответственно, она прошла те стандарты, которые существуют в нашей стране. То есть здесь можно говорить о том, что мы были бы одной из первых стран в мире», – резюмировал Алексей Якубин.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что дождется официальной реакции власти по поводу производства вакцины «Спутник V» в Украине. И если она будет негативной, народный депутат готов задействовать весь потенциал своего политического ресурса, чтобы сделать возможным и регистрацию этой вакцины, и ее производство в нашей стране.