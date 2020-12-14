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Есть три выхода из ситуации, сложившейся в Украине в связи с пандемией коронавируса. Такое мнение в эфире NewsOne озвучил политический и международный эксперт Василий Вакаров.

«Первая – политическая. Господин Степанов (министр здравоохранения Украины Максим Степанов. – Ред.) должен подать в отставку, потому что он лоббирует интересы США, им непосредственно руководит представитель посольства США в Украине, это очевидно. И он вместе с Ляшко и Зеленским (главным санитарным врачом Украины и Президентом Украины. – Ред.) дудят в одну дуду, внаглую лоббируя интересы одной страны (США. – Ред.)», – считает аналитик.

Василий Вакаров абсолютно поддерживает то, что делает в данном вопросе председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«В плане поставки технологии вакцины производства Российской Федерации: я вчера был в Москве, меня пригласили на одну из телепередач, и мы дискутировали с экспертами Центра, изготавливающего эту вакцину. Мне объяснили, как человеку, который не медик. Основа вакцины «Спутник V» была заложена еще в советские времена, в середине 60-х годов, когда у Советского Союза были определенные проблемы в борьбе с вирусами. На базе этой вакцины разрабатывались другие: и против птичьего гриппа, и т. п. РФ так быстро презентовала миру вакцину, потому что база есть, есть ученые, есть технологии, есть определенный штамм вируса. Они его исследовали и предложили вакцину «Спутник V». Действительно, третья стадия испытаний проходит сейчас, и в Российской Федерации с понедельника (7 декабря. – Ред.) началась массовая вакцинация учителей, медиков, российских военных. Есть практика, есть аналитика, есть и проблемы, которые решаются. То есть, никто не говорит о том, что всё хорошо и это – чудо, которое спасет мир. Но это – реальное продвижение», – продолжил эксперт.

И третье, заключил Вакаров, – в Украине есть ученые, которые сотрудничают с российскими коллегами.

«Они понимают эти технологии, у них одно образование, одна база. Почему бы нам, имея технологии и разработки, не сделать украинскую вакцину и предложить украинцам? Когда нам рассказывают о технологии Pfizer, то это новая технология на новой базе. Где больше рисков – в старом, которое обновлено и сейчас практикуется, или в совсем новом?» – задал риторические вопросы политический эксперт.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи согласился предоставить Украине технологию и сырье для выпуска этой вакцины на украинском предприятии. А Украина, со своей стороны, обеспечена необходимыми производственными мощностями и могла бы выпускать сотни тысяч доз вакцины ежемесячно.
ForUm

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