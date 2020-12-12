Власть, неспособная справиться с эпидемией коронавируса, занимается собственным пиаром и спекуляциями, даже на теме локдауна. Об этом заявил председатель политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в интервью телеканалам, сообщает 112.ua.

«Вы знаете, я вам хочу сказать, что вот этот локдаун, я бы назвал это «спекуляция на тему локдауна». Ну, это же так, спекуляция на тему локдауна. Сначала «мы вот сейчас объявим», потом «мы позже объявим», потом вот это «позже» попало на праздники, «ну ладно, Бог с ним, давайте после праздников». И вы правильно отметили: если будет работать транспорт - железнодорожный, городской, если будут работать гостиницы, если будут работать рестораны, а тогда кто работать не будет? И тогда в чем суть этих карантинных мер, ограничения общения людей и тем самым выстраивания вот этого искусственного барьера для распространения заболевания? В чем? Я вам скажу, все очень просто. Это же очередной пиар власти. «Давайте вот мы сделали с этим, вот мы карантин тогда объявили - мы сдержали». Ну, как мы сдержали, я уже вам рассказал, да? На начало октября было 100-110 умерших, к огромному сожалению, сегодня это 260-280, и не дай Бог эта цифра будет расти», - отметил политик.

Он напомнил, что карантин выходного дня существенно не изменил ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом в стране.

«Как повлиял локдаун или ограничение выходного дня? Три подряд выходных дня, суббота и воскресенье, это происходило, кто-то сказал, какими были эти действия, их последствия и какая была эффективность? Никто не сказал. А я думаю, что эта эффективность определяется всегда где-то к среде или к четвергу. Почему? Ну, во-первых, в субботу последние данные по пятнице, они более-менее реальны, потом в воскресенье за субботу, когда никто ничего не тестирует и никого, потом в понедельник за воскресенье, которое тоже никто не тестирует. Во вторник - это начало тестирования, потом среда-четверг - реальные результаты и снова падение количества. То есть мы наблюдаем картину, это даже не учитывая того, в каком состоянии находится сегодня система здравоохранения, больницы, медпрепараты, с каким ужасом сталкиваются не просто люди, а врачи, как они обеспечены всем необходимым, чтобы помочь людям. Это даже не обращая внимания на просто ужасную и провальную ситуацию здравоохранения, которая действительно должна быть на сегодня, я даже не употребляю это слово, «реформирована», потому что уже скоро плеваться будут от этого слова. Но кардинально и стратегически надо все менять, начиная от министра и заканчивая за системой управления этой жизненно важной стратегической отраслью в Украине. И поэтому вот эти локдауны и все остальное - это попытки продемонстрировать, что власть что-то делает. Власть что-то делает, не более.

Но на самом деле мы видим, что власть ничего не делает, и самое главное и самое страшное, что власть не собирается ничего делать. Вот это вызывает не просто удивление, это вызывает возмущение и должно быть объективно оценено нашими людьми», - добавил Виктор Медведчук.