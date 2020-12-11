Украинские власти готовы жертвовать жизнями миллионов украинцев, отвергая наперекор здравому смыслу предложение Российской Федерации предоставить технологию и сырье для производства «Спутник V» в Украине. И все только потому, что о возможности предоставить украинцам эффективную и недорогую вакцину от COVID-19 договорился именно Виктор Медведчук. Относительно западной вакцины от коронавируса – неизвестно сколько еще ее ждать, да и покупать ее придется по очень высокой цене.

Об этом в эфире канала NewsOne заявил член парламентской фракции политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.

«Абсолютно очевидно, что никакими карантинами проблему коронавирусной инфекции решить невозможно. Единственное устойчивое решение – это массовая вакцинация. Нет, есть второй вариант – дождаться, когда коллективный иммунитет сформируется естественным путем ценой тысяч новых смертей и тысяч людей, которые попадут в больницы», – сказал политик.

Он уточнил, что благодаря предложению Российской Федерации у Украины сейчас появился уникальный шанс решить проблему с массовой вакцинацией, к тому же такого предложения не поступало и не поступит ни от одного из западных партнеров.

«Каждая страна будет делать все, чтобы ее граждане вакцинировались в приоритетном плане. Естественно, и Российская Федерация не исключение, но РФ, в отличие от наших партнеров, которые даже не заикаются об этом, готова развернуть в ближайшее время производство этой вакцины на нашей территории. Такое сотрудничество между фармацевтическими компаниями легально и, как сказал Виктор Медведчук, наша фармацевтическая компания все равно заработает. Но, или эта вакцина просто пойдет на экспорт, и создатель вакцины в России и украинский исполнитель заработают денег, или еще и украинцы смогут эту вакцину получить причем по низкой цене», – подчеркнул народный депутат.

Также он добавил, что не известно еще, когда Украина сможет получить западные вакцины, которые будут значительно дороже. При этом государство готово оплатить вакцинацию только определенным группам населения, а основная масса украинцев будет вакцинироваться за свой счет.

«Эта вакцина будет производиться в Харькове под контролем украинских врачей, фармацевтов и так далее. Любой контроль. Хотите, хоть СБУ там посадите, пусть контролируют. Но вакцина будет производиться здесь. Естественно, будет несопоставимо дешевле, даже если бы мы ее прямо в России покупали. Я уже не говорю про вакцины британские и американские. Это просто элементарный здравый смысл. Но мы назло маме в очередной раз будем "отмораживать уши", потому что не хотим, чтобы украинцы пользовались российской вакциной, а еще не дай Боже, что путь к этой российской вакцине по низкой цене проложил господин Медведчук. Для господина Зеленского это самое страшное», – резюмировал Олег Волошин.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, отказываясь от производства российской вакцины, украинская власть лишает миллионы украинцев защиты от чумы ХХІ века.