Действующая украинская власть продолжает игнорировать любые возможности сотрудничества с Российской Федерацией, связанного с поставками или производством вакцины от коронавируса. Более того, как только стало известно, что харьковское предприятие «Биолик» может наладить производство российской вакцины, туда сразу же нагрянули представители украинских спецслужб.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, подводя итоги встречи с директором российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

В частности, Виктор Медведчук отметил, что любые переговоры по поводу российской вакцины украинская власть принимает в штыки.

«Вы знаете, что мы находимся в радикальной оппозиции к власти. Мы заявили, мы предоставили такую возможность украинской власти и ждем реакции этой власти. Если сегодня запоздалую реакцию ‒ через два месяца ‒ по поводу приобретения вакцины мы услышали от господина Шмыгаля, то неизвестно, спустя какое время мы услышим реакцию на возможность производства», – сказал политик.

При этом, отметил он, последовала молниеносная реакция украинских спецслужб ‒ как только было озвучено, что харьковское предприятие «Біолік» готово наладить выпуск российской вакцины «Спутник V», туда сразу же нагрянули представители СБУ.

«Выясняли, что там происходит и каким образом может там производиться вакцина. Но дело в том, что там, в соответствии с действующим законодательством, вакцина может производиться только тогда, когда будет получено соответствующее разрешение регистратора в Украине», – добавил Виктор Медведчук.

Народный депутат отметил, что даже после визита спецслужб компания подтвердила свою готовность производить российскую вакцину.

«В «Біолік» сделали заявление, что их предприятие (кстати, единственное в Украине, мы изучали это в течение месяца) готово производить вакцину против коронавируса, и именно вакцину «Спутник V». На том оборудовании, которое есть, на той производственной площадке производство этой вакцины возможно. Они сказали, что вакцина будет производиться только тогда, когда будет получено разрешение регистратора в Украине, Минздрава, как для того, чтобы производить и отправлять ее на экспорт, так и для того, чтобы производить ее для внутреннего потребления. И поэтому они объяснили, что как такового производства вакцины не было, но был процесс, который позволил продемонстрировать, что это производство возможно с учетом технологических линий и оборудования на «Биолик». Поэтому «Биолик» не отказался», – подчеркнул председатель Политсовета ОПЗЖ.

По словам политика, в ближайшие дни будет подана заявка относительно производства вакцины на экспорт. Но самое главное – необходимо добиться от украинской власти разрешения на производство вакцины для наших граждан.

«Более того, я вам хочу сказать, что в понедельник будет подана заявка со стороны «Биолик» на производство вакцины для экспорта как минимум. А если украинская власть подумает и решит рассмотреть вопрос о производстве вакцины для внутреннего потребления, чего мы хотим и будем принципиально и последовательно добиваться, то это предприятие сможет проводить все процессы и производить вакцину «Спутник V» для вакцинирования граждан Украины», – подытожил Виктор Медведчук.