В последнее время украинская власть выглядит не в очень выгодном свете по сравнению с оппозицией. Сначала, когда председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук договорился о закупке российской вакцины «Спутник V», и теперь, когда снова благодаря Медведчуку Украина получила беспрецедентное предложение – производить свою вакцину по российской технологии. Об этом в эфире канала «112 Украина» сказал политолог Александр Лазарев.

Он отметил, что одна из обязанностей государства – заботиться о здоровье своих граждан, соответственно, в пандемию люди должны быть обеспечены вакциной, и совершенно не важно, кто ее производит.

«Если мы открываем Конституцию, мы видим, что там написано, что высшая ценность в Украине – это жизнь и здоровье украинцев. Соответственно, ценность эта должна быть соблюдена, а значит необходимо предоставить украинскому народу вакцину. Будет она российская, китайская, еще какая-то – это не важно, но сейчас важен тот момент, что на данном этапе мы имеем возможность вне очереди получить российскую вакцину, которая является действенной и которой будут прививаться российские граждане», – рассказал политолог.

Также Лазарев подчеркнул, что Виктор Медведчук привез из России не просто договоренности, которые помогут Украине справиться с пандемией, а и уникальное предложение по производству собственной вакцины.

«Тут мы видим настоящее лицо власти и настоящее лицо украинского политикума. Мы можем сравнить лицо власти и оппозиции. На одной чаше весов Медведчук, который поехал, договорился, не просто о том, что мы можем купить вакцину, а о том, что ее можно производить. Это не просто выход из ситуации с пандемией – это вложения в украинскую фармацевтическую отрасль. С другой стороны – Владимир Александрович Зеленский, глава Минздрава и другие политики, которые олицетворяют власть Украины. Которых вызвали на ковер в посольство Соединенных Штатов Америки и объяснили: “Ребята, у нас с вами договоренности, мы рассчитываем на то, что около 35 млн украинцев будут вакцинироваться нашей вакциной, потому что это – наша прибыль, наши деньги”. Поэтому всяческие инициативы оппозиции получить вакцину дешевле, своевременно, еще и производить ее – сразу же отбросили и сказали, что эта вакцина, знаете ли “з країни-агресора”, покупать ее нельзя», – сказал политический эксперт.

По его мнению, если в ближайшее время в Украине не появится официальная вакцина, то есть высокий риск того, что украинцы станут покупать сначала втридорога контрабандные препараты, а следом, соответственно, и подделки.

«К огромному сожалению, есть риск, что вакцина будет попадать к нам контрабандой, а значит, будет много подделок, люди будут покупать и подвергать свое здоровье опасности. Ответственность за это лежит на плечах власти. Если бы власть была действительно проукраинской, демократической и думала не только про набивание собственного кармана, а и про решение фундаментальных проблем, вызовов, которые стоят перед украинским обществом, она бы воспользовалась инициативой Медведчука. Получили бы эту вакцину и поставили бы ее на конвейер внутри Украины. И тогда бы это была украинская вакцина, просто сделанная по российской технологии», – резюмировал Александр Лазарев.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что производство вакцины «Спутник V» может быть налажено в кратчайшие сроки на харьковском предприятии «Біолік», и на сегодняшний день реально производить в Украине 500-700 тыс. доз в месяц.