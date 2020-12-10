Поставка или производство на территории Украины российской вакцины от коронавируса – это самый простой, быстрый и эффективный путь для того, чтобы как можно быстрее перейти от слов про вакцинацию к делу. Об этом в эфире «112 Украина» заявил политолог Кирилл Молчанов.

«Наш Президент (Владимир Зеленский. – Ред.) обещал какую-то американскую вакцину, только непонятно, когда она будет, за какую стоимость и как ее будут транспортировать в Украину. А Медведчук предложил уже готовый вариант. То есть, по сути сам сделал то, что должны были сделать Минздрав, правительство, Президент. Взял на себя функцию коммуникатора, проделал черновую работу и, по большому счету, сейчас власть имущим можно всё это перевести в практическую область, сделать возможной вакцинацию украинцев буквально со следующего месяца», – сказал он.

Эксперт напомнил, что в Украине есть предприятия, способные производить российскую вакцину от коронавируса.

«Сейчас мяч на стороне Президента. От политической воли Зеленского зависит, начнем ли мы быстро прививать собственное население или будем ждать у моря погоды», – добавил Молчанов.

Политолог объяснил также, почему реальные меры по обеспечению Украины вакциной видны со стороны председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, а не со стороны Президента или правительства.

«В угоду каких-то конъюнктурных, политических или экономических моментов власть боится что-то делать на российском направлении. Изначально были робкие заявления министра здравоохранения Максима Степанова, что если российская вакцина "Спутник V" будет сертифицирована ВОЗ, то тогда Украина будет рассматривать и ее как одну из возможных для покупки. Но после того, как его вызвали в посольство США, и Кристина Квин (временная поверенная в делах США в Украине. – Ред.) объяснила ему, что Украина не будет покупать российскую вакцину, украинское руководство быстренько замяло эту тему. Также власть прикрывается объяснениями национал-патриотического характера: не будем покупать у государства-агрессора ничего. Правда, забывая при этом добавить, что за прошлый год Украина импортировала из РФ товаров на 7 млрд долларов», – подытожил Кирилл Молчанов.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи согласился предоставить Украине технологию и сырье для выпуска этой вакцины на украинском предприятии. А Украина, со своей стороны, обеспечена необходимыми производственными мощностями и могла бы выпускать сотни тысяч доз вакцины ежемесячно.

Также политик проинформировал, что Посольство США в Украине фактически приказало действующей украинской власти отказаться покупать российскую вакцину ‒ первую в мире зарегистрированную вакцину от COVID-19 ‒ и организовывать ее производство на территории нашей страны.