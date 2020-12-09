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8 декабря 2020 года в Киеве под зданием Кабинета Министров Украины состоялась акция противников сотрудничества Украины и Международного валютного фонда. Об этом сообщает PavlovskyNews.

Так, соратники партии Медведчука провели акцию против сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, против внешнего управления страной.

На митинге выступил нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович, раскритиковав внешнее управление, введенное Западом в Украине. Также он заявил, что МВФ использует Украину как дойную корову.

Участники акции принесли с собой плакаты с требованиями не брать больше кредиты у международных партнеров. В знак протеста люди разбрасывали фальшивые доллары на тротуаре.

«Землю уже отдали ‒ скоро будут забирать детей», «Хватить вешать кредиты!», «Украина не продается» ‒ такими были надписи на плакатах протестующих.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и народный депутат Украины Ренат Кузьмин обратились к премьер-министру Украины, руководителю посольства США в Украине и руководителю Госдепа США. В своем обращении к руководителю Посольства США в Украине Кристине Квин и главе Госдепа США Майклу Помпео Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин просят сообщить, кому и на каких условиях оказывалась помощь США в Украине, и кто определяет, каким образом распределяется эта помощь.

В запросе на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля народные депутаты требуют от правительства Украины отчитаться о той финансовой помощи, которая была предоставлена правительству Украины правительством США за 2014‒2020 годы.  Общая финансовая помощь составила больше 4,1 млрд долларов США, и еще дополнительно 3 млрд долларов США Украина получила для стабилизации экономики.
ForUm

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