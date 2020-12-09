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Еще в 2019 году во время переговоров в Москве председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук договорился о прямых поставках российского газа в Украину и скидке в 25% для населения. Представителям власти оставалось только скрепить эту договоренность на государственном уровне. Однако, Зеленский, боясь уличных радикалов, на этот шаг так и не решился. И тем самым обрек простых украинцев оплачивать астрономические суммы в платежках.

Такое мнение в эфире телеканала «112 Украина» высказал аналитик альтернативного экспертного правительства Валентин Землянский.

По его словам, Зеленский боится уличных радикалов и диванных экспертов, которые во всем ищут «зраду».     

«Мы понимаем, что в глазах, так сказать, улицы, которую так боится господин Зеленский, интернетовских “всепропальщиков” и диванных бойцов, конечно же, эта ситуация выглядит капитуляцией», – сказал эксперт.

При этом, аналитик добавил, что договоренности Медведчука о прямых поставках газа со скидками были хорошим шансом для Зеленского комплексно решить ряд задач в отношениях с Россией.    

«Вместо того, чтобы пугаться нужно было двигаться с самого начала, когда еще год назад Бойко с Медведчуком были в Москве и вели переговоры с президентом РФ, с председателем совета министров и с главой “Газпрома”. Нужно было договариваться и искать компромиссные варианты. Подходить комплексно к решению и экономических, и политических задач», – подчеркнул Землянский.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что дезинтеграция с Россией и странами СНГ привела к структурной деградации и падению экспорта Украины.
ForUm

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