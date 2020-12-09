Разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи согласился предоставить Украине технологию и сырье для выпуска этой вакцины на украинском предприятии. А Украина, со своей стороны, обеспечена необходимыми производственными мощностями и могла бы выпускать сотни тысяч доз вакцины ежемесячно. Но важнейшая задача для реализации этого проекта на данном этапе – пройти регистрацию в Украине и получить соответствующие разрешения для поставок вакцины на внутренний рынок, заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в Москве в ходе совместного брифинга с руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом.

«Представители Российского фонда прямых инвестиций и центра Гамалеи дали добро на трансфер в Украину технологии, а также на предоставление сырья в виде клеточной линии для производства вакцины "Спутник V". Ее выпуск может быть налажен в кратчайшие сроки на харьковском предприятии "Біолік", ‒ сообщил Виктор Медведчук. – Это вакцина для массового потребления, и на сегодняшний день реально производить в Украине 500‒700 тыс. ее доз в месяц».

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Как объяснил украинский политик, существует также возможность наращивания объемов производства вакцины в Украине. Но для этого будут необходимы дополнительные биореакторы.

Российская сторона заверила, что имеет богатый опыт переноса своих технологий на сторонние производственные площадки. Например, «Спутник V» уже производится в ряде других государств и наладить его выпуск в Украине на уже имеющихся мощностях не составит большого труда.

«Вакцина в пробном режиме уже производится в Южной Корее, Китае, Бразилии и Индии. Недавно мы подтвердили, что наладим ее производство в Казахстане, ‒ отметил Кирилл Дмитриев. ‒ Но высокотехнологичных предприятий, которые могли бы производить "Спутник V", в мире не так уж много. И это большое преимущество, что в Украине есть предприятие "Біолік", которое соответствует всем международным стандартам качества. Это важный актив Украины, поэтому было бы разумно использовать его, как это делают другие страны».

По словам Виктора Медведчука, "Біолік" мог бы выпускать востребованную во всем мире вакцину от коронавируса и для экспорта, и для потребностей внутреннего рынка. Ведь именно обеспечение защиты от COVID-19 украинских граждан – главная задача, которую ставит перед собой партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«Это предприятие сможет начать производство вакцины как минимум на экспорт в третьи страны. Но наша главная задача, чтобы такое производство было налажено на территории Украины в интересах украинских граждан. Именно с такой просьбой ко мне обращаются тысячи людей, и общественные организации в том числе. Для этого необходимо пройти регистрацию в государственных органах и получить соответствующие разрешения. Наша политическая сила сделает все возможное, чтобы производство в Украине вакцины "Спутник V" состоялось», ‒ заявил Виктор Медведчук.