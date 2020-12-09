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Без решения властей украинские предприятия не могут начать производство вакцины от коронавируса. Каждый день промедления власти влияет на жизни людей, заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала 112 Украина.

Политик прокомментировал производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на харьковском фармацевтическом предприятии «Биолик».

«Предприятие заявляет, что у них есть все возможности, оборудование есть, возможности для хранения, для транспортировки, у них все есть. Они готовы это делать, нужно только пройти регистрацию. А регистрацию пройти в государственных регистрационных органах - значит, государство должно взять на себя эту функцию и исполнить ее эффективно, качественно и быстро», - добавил Кузьмин.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии правительство должно поддержать отечественное производство и создать для этого комфортные условия.

«Повторюсь еще раз: если государство это не сделает, это не наше государство. Это оккупационная власть. А вот правильно вы сказали, там на мази все. А если даже там чего-то и не на мази, то украинская власть в лице Министерства здравоохранения должно на мази это устроить. Где-то что-то не так - пусть вмешаются и сделают, чтоб было так. Это же так просто», - подчеркнул нардеп.

Кузьмин также прокомментировал встречу Виктора Медведчука с директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

«Медведчук - он же не бизнесмен сегодня. Он депутат парламента, он не может заключать контрактов на производство и всех остальных коммерческих контрактов. Для этого есть соответствующие службы, для этого есть представители украинских фармакологических компаний, фармацевтических и представители украинской власти, Министерства здравоохранения. Это их прямые обязанности. Конечно, контракта нет. Есть договоренности на высшем государственном уровне. И этими договоренностями действующая украинская власть должна воспользоваться», - акцентировал политик.
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