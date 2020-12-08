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Зеленский пытается сплотить свою партию после поражения на выборах, предоставляя ей двух новых врагов – партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» во главе с Виктором Медведчуком и партию «Европейская солидарность» во главе с бывшим президентом Порошенко. Об этом говорит американский консервативный журнал о международной политике The National Interest.

«ОПЗЖ превратилась в доминирующую политическую силу на Востоке и Юге Украины, а ЕС дала новую политическую жизнь Порошенко с успехами в западных и центральных регионах», – пишут в издании.

«В течение года Президент Зеленский потерял свой рейтинг с 73% до нового минимума на последних местных выборах. Уже ясно, что партия президента «Слуга народа» потерпела крупное поражение, будучи не в состоянии выиграть ни одну гонку на пост мэра или городском совете. Такое резкое падение можно отчасти объяснить профессиональной некомпетентностью и невыполнением своих предвыборных обещаний», – приводит издание рейтинг партии «Слуга народа».

The National Interest считает, что Зеленский нашел способ вернуться в центр внимания, объявив весь Конституционный Суд Украины угрозой национальной безопасности.

«Нападая на Суд, у которого почти нет политических сторонников, Зеленский может одновременно показать, что борется с коррупцией. Чтобы понравиться Западу Зеленский обвинил Медведчука во влиянии на решение суда. Но в то же время внутри Украины лидер фракции «Слуга народа» в парламенте обвинил Порошенко в создании нынешней системы, ни разу не упомянув Медведчука! Хорошая уловка, если Зеленскому она удастся», – говорится в опубликованном материале.

В издании также отмечают, что как только вся правовая система будет обуздана для поддержки «реформ», Президент Украины Владимир Зеленский сможет легко подавить политическую оппозицию и надоедливую критику в СМИ. «Потратив много времени и усилий на продвижение своих реформ в Украине, Запад не хочет отказываться от этого рычага воздействия. Поэтому в этом конфликте на карту поставлено не только разделение властей – принцип, который определяет современную демократию, но и украинский суверенитет. Реформы можно считать благоприятными только в том случае, если они соответствуют основополагающему принципу демократии – уважению воли народа. Однако слишком часто кажется, что на самом деле реформы заменяют волю народа волей реформаторов или, даже, с волей иностранных чиновников, контролирующих кошелек. Украинцы вынуждены пойти на эти реформы, потому что если они этого не сделают, то, как откровенно признается Зеленский, «у нас не будет денег, у нас не будет поддержки, мы отменим разработанные проекты, у нас будет большая дыра в бюджете», – резюмировали в The National Interest.

Напомним, что 25 октября 2020 года в Украине прошли местные выборы, результаты которых показали, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» является не только главной оппозиционной силой, но и лидирующей партией в стране.
ForUm

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