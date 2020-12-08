Из запроса Государственной фискальной службы в адрес Национального Банка Украины и ГП «Прозорро. Продажи» стало известно, что главное управление ГФС в городе Киеве в рамках уголовного дела в сентябре 2020 года провела обыски в офисе ООО «Национальная электронная биржа», по результатам которого выяснились явные коррупционные факты. Об этом в своем блоге на Корреспондент пишет политолог Кирилл Молчанов, передает From-ua.

ООО «Национальная электронная биржа» - аккредитованный оператор Фонда Гарантирования вкладов по реализации активов неплатежеспособных банков. Ключевые должностные лица в ООО «Национальная электронная биржа», а именно собственник Евгения Божко и финансовый директор Антон Врадий, совмещали руководящие должности в финансовой компании Финмарк.

Всё бы ничего, пишет Молчанов, если бы Финмарк с завидным постоянством не выигрывал аукционы проводимые Национальной электронной биржей. «Совпадение? Лично я в такие совпадения не верю, а вот в элемент коррупционной составляющей вполне даже».

В итоге, по словам политолога, руководителям компаний - участников в сомнительных аукционах, при патронате той самой ООО «Национальная электронная биржа», предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов, в особо крупных размерах. А при обыске офисов ООО «Национальная электронная биржа», 16-го сентября этого года, были обнаружены жёсткий диск, флэш накопитель, с электронными цифровыми подписями, субъектов хозяйственной деятельности, денежные средства, банковские карты, финансовые документы, тех компаний, где и совмещают руководящие должности Евгения Божко и Антон Врадий.

«По слухам, во время допроса конечный бенефициар ООО «Национальная электронная биржа» Евгения Божко подтвердила, что финансовая компания Финмарк находится по тому же фактическому адресу, что и «Национальная электронная биржа». Что и подтверждает коррупционный сговор, по моему мнению», считает Кирилл Молчанов. Конечно, уточнил эксперт, должен быть суд, который расставит акценты и разложить все по полочкам. «Особенно, в отношении Евгении Божко и компании ООО «Национальная электронная биржа», так как компания с такой репутацией не должна допускаться к аккредитации, операторству аукционов, по приобретению права тех, или иных активов, а особенно банковских! Следим дальше за этими процессами, но и данные результаты ужасают», резюмировал Молчанов.