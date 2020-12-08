Победа представителя партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» на местных выборах в Кривом Роге говорит о том, что граждане Украины, которые находились под влиянием эйфории от победы на президентских выборах 2019 года Владимира Зеленского, не просто разочаровываются в действиях власти, либо же пребывают в апатии, а, голосуя за ОПЗЖ, исправляют свои ошибки.

Об этом в эфире NewsOne заявила политический и экономический эксперт Светлана Кушнир.

«Они приходят на выборы и исправляют свои ошибки, голосуя за представителей партии Медведчука. Мне понравились слова Вадима Рабиновича касаемо того, что ОПЗЖ не ориентируется на другие партии: политсила ориентируется на саму себя и на своих избирателей. Сейчас в Кривом Роге показана работа с избирателями, которые пришли и поддержали Павлова (Константин Павлов – кандидат от ОПЗЖ, одержавший победу во втором туре выборов мэра Кривого Рога. – Ред.). Поэтому, самое главное сейчас для штаба (избирательного штаба ОПЗЖ. – Ред.) – удержать результат. Ведь мы знаем, что путем нехитрых махинаций «брюки превращаются..." ("... в элегантные шорты" – начало фразы из культового советского фильма "Бриллиантовая рука". – Ред.)», – отметила эксперт.

По ее мнению, власть на сегодняшний день уже не может не слышать позицию «Оппозиционной платформы – За жизнь».

«Не сотрудничать с ОПЗЖ сейчас нельзя. То есть необходимо садиться за стол переговоров. На самом деле, в данной ситуации, можно было бы пойти и дальше: пересмотреть состав Кабмина, создать коалицию национального спасения и пригласить в состав управленцев людей из партии Медведчука. Которые могут и знают, как сейчас, в критических условиях, управлять отраслями (экономики. – Ред.). ОПЗЖ – вторая партия по результатам местных выборов, у них – вторая по численности фракция в парламенте. Владимир Зеленский, как Президент, не может этого игнорировать. Это показали местные и парламентские выборы, а также неоднократные обращения Виктора Медведчука касаемо того, что происходит в стране. Игнорировать (деятельность ОПЗЖ – Ред.) уже нельзя», – добавила Светлана Кушнир.

Ранее политолог Александр Лазарев заявил, что рейтинг партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» растет не только из-за того, что у власти есть проблемы с уровнем поддержки населения, а в связи с тем, что эта политсила последовательна в своих позициях.