Средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на «Рынке на сутки вперед» в ноябре составила 1 536,25 гривни/МВт, что на 16,2% больше, чем в октябре этого года и на 12,3% больше, чем в ноябре 2019 года. Об этом говорится в отчете госпредприятия «Оператор рынка», передает УНИАН.

Сообщается, что средневзвешенная цена электроэнергии на Рынке на сутки в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) выросла на 17% по сравнению с октябрем, до 1 527,09 гривни/МВт-ч.

Средневзвешенная цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове (Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская области) выросла на 8%, до 1 633,29 гривни/МВт-ч.

Напомним, исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Бойко заявил, что электроэнергия для населения должна подорожать, поскольку нынешний тариф, когда физические лица платят по 90 копеек за киловатт (за первые 100 киловатт потребления) является крайне низкими.