На фоне постоянного ухудшения в Украине ситуации с заболеваемостью и распространением COVID-19 Владимир Зеленский должен либо начать переговоры с Москвой о закупке российской вакцины от коронавируса, либо уже зарегистрировать свою вакцину. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, пишет англоязычный сайт о науке и технологиях Electrodealpro.

Издание отмечает, что политик назвал упорное нежелание украинских властей сотрудничать с Россией в вопросе закупки вакцины от коронавируса «непрофессиональными» и «примитивными» действиями.

«Я не понимаю непрофессиональных, примитивных и ограниченных действий украинского президента и правительства, которые занимаются циничными манипуляциями вместо того, чтобы прислушаться к предложению, которое я получил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным о возможности поставки вакцины в Украину для защиты украинских граждан», – цитирует Electrodealpro слова Медведчука.

В статье также говорится, что несколько странным выглядит нежелание украинских властей решать проблему с вакциной несмотря на то, что коронавирусом переболел и глава Офиса президента, и сам Владимир Зеленский, и его супруга, и много других политиков. По мнению Виктора Медведчука, если бы правительство заботило здоровье граждан, то в сложившейся ситуации, они бы уже попросили о помощи, как это делают другие страны.

«Если (Украина – ред.) считает здоровье человека и защиту населения от COVID-19 своим главным приоритетом, они будут делать так же, как 50 стран, которые уже просили помощи в вопросе покупки вакцины», – приводит издание слова народного депутата.

Напомним председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, лоббируя интересы американских фармакологических компаний и говоря о том, что российской вакцины не существует, министр здравоохранения Степанов идет на прямую ложь.

«В то время как в больницах ежедневно умирают люди, а их родные и близкие смотрят на это, будучи не в силах помочь, в то время как число заболевших бьет рекорд за рекордом, а в Российской Федерации уже стартовала массовая вакцинация населения, говорить о том, что "российской вакцины не существует", может только циничный лжец. И новые смерти наших сограждан будут на его совести», – подчеркнул Виктор Медведчук.