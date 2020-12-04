В условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса дальнейший рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги является преступлением против Украины и украинцев. Новые цены на газ, отопление, электричество, воду станут неподъемными для большинства украинских семей, приведут к астрономическому росту задолженностей, и, как следствие, к полному краху коммунальной системы страны.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В ОПЗЖ напомнили, что во время президентских выборов Зеленский беспощадно критиковал действующие тогда коммунальные тарифы. Но, придя к власти, ничего не сделал для их снижения. Более того, цена на газ для населения уже достигла рекордной отметки. На очереди подорожание электроэнергии.

«На сегодня стоимость газа для населения… повысилась с 5,7 грн до рекордных 9,7 грн за кубометр. И это при том, что “Нафтогаз Украины” не устает рапортовать: хранилища полны. А само голубое топливо частично добыто в Украине, а частично закуплено в летний сезон по низким ценам. Теперь на повестке дня повышение цен на электроэнергию. Минэнерго однозначно предупредило о грядущем пересмотре тарифа на электричество, а цена транспортировки электроэнергии выросла на 30% уже с 1 декабря. Это повлечет за собой рост и других коммунальных тарифов», – говорится в заявлении партии.

Грабительские тарифы, которые с 2013 года выросли почти в 10 раз, фактически являются схемой обворовывания собственного народа, и ведут к неминуемому коллапсу всей коммунальной сферы страны.

«Зеленский и его окружение продолжают бессовестно обманывать и цинично обворовывать свой народ. В условиях, когда из-за пандемии и карантина граждане лишились и заработков, и последних сбережений, тарифная политика нынешнего правительства является чистой воды геноцидом Украинского народа. А кризис неплатежей грозит окончательно развалить обветшавшее коммунальное хозяйство страны. К тому же неизвестно, как скажется на нем в зимний период возможный месячный локдаун», – идет речь заявлении политсилы.

Нынешняя власть, считают в ОПЗЖ, резво подхватила эстафету у прежней, ранее взвалившей на граждан серьезную проблему завышенных коммунальных тарифов.

«По официальным данным, с 2013 года тарифы на ЖКУ в Украине (газ, тепло, электроэнергию, водоснабжение) выросли в среднем в 9,2 раза, или на 821%. Это стало неподъемной ношей для населения страны. Задолженность по коммунальным платежам уже превысила 56 млрд грн, лишь за октябрь увеличившись почти на 2 млрд грн», – отмечают в ОПЗЖ.

У власти был и остается единственный шанс исправить ситуацию. Еще в 2019 году представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» достигли договоренности о прямых поставках российского газа в Украину с 25%-й скидкой. Но, вместо того чтобы воспользоваться этой возможностью, возмущены в партии, власть предпочитает выгребать последние копейки из опустевших кошельков украинцев.

«Как и прежней власти, нынешней “зеленой” команде куда выгоднее выуживать последние копейки из опустевших кошельков своих граждан, позволяя зарабатывать на этих схемах западным трейдерам. “Оппозиционная платформа – За жизнь” ответственно заявляет: проблема коммунальных тарифов требует безотлагательного решения. Обедневшие украинцы не в состоянии удовлетворять растущие аппетиты Зеленского и приближенных к нему олигархов. Тарифы на ЖКУ стали неподъемными для большинства украинских семей. А ответственность за грядущий коллапс коммунальной системы, за невыполнение своих обещаний целиком и полностью ляжет на правительство, главу государства и депутатов от провластной партии», – подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что закономерным итогом экономического и социального коллапса в стране должны стать отставка правительства и внеочередные парламентские выборы.