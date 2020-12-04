Государственное бюро расследований Украины по заявлению председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и народного депутата от этой же политсилы Рената Кузьмина открыло дело и начало следственные действия по факту разворовывания действующей украинской властью средств антикоронавирусного фонда, выделенных на финансирование программы Президента Украины «Большая стройка».
В своем обращении депутаты подчеркивали, что почти половина средств, которые были выделены из фонда по борьбе с COVID-19 на финансирование президентской программы «Большая стройка», разворованы Укравтодором и подставными участниками тендеров. В документе говорится, что доступ к этим средствам получили шесть компаний, победивших в тендерах Укравтодора.
«Целевые средства из этого фонда в сумме почти 36 млрд грн направлены не на борьбу с эпидемией, а на финансирование программы Президента Украины «Большая стройка». Доступ к этим средствам получили шесть определенных компаний – «победителей» тендеров, объявленных «Укравтодором». В дальнейшем 40% этих средств было разворовано: «победители» выполняли работы не самостоятельно, а за значительно меньшую стоимость привлекали к строительству других субъектов (субподрядчиков), присваивая разницу стоимости работ. Поэтому похищены государственные средства в особо крупных размерах – более 14 млрд грн.», – говорится в депутатском обращении.
ГБР сообщает, что на основании данных, изложенных в депутатском обращении 25.11.2020 внесена информация в Единый реестр досудебных расследований с №42020000000002282 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 статьи 191 УК Украины «Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением».
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время