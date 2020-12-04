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Государственное бюро расследований Украины по заявлению председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и народного депутата от этой же политсилы Рената Кузьмина открыло дело и начало следственные действия по факту разворовывания действующей украинской властью средств антикоронавирусного фонда, выделенных на финансирование программы Президента Украины «Большая стройка».

В своем обращении депутаты подчеркивали, что почти половина средств, которые были выделены из фонда по борьбе с COVID-19 на финансирование президентской программы «Большая стройка», разворованы Укравтодором и подставными участниками тендеров. В документе говорится, что доступ к этим средствам получили шесть компаний, победивших в тендерах Укравтодора.

«Целевые средства из этого фонда в сумме почти 36 млрд грн направлены не на борьбу с эпидемией, а на финансирование программы Президента Украины «Большая стройка». Доступ к этим средствам получили шесть определенных компаний – «победителей» тендеров, объявленных «Укравтодором». В дальнейшем 40% этих средств было разворовано: «победители» выполняли работы не самостоятельно, а за значительно меньшую стоимость привлекали к строительству других субъектов (субподрядчиков), присваивая разницу стоимости работ. Поэтому похищены государственные средства в особо крупных размерах – более 14 млрд грн.», – говорится в депутатском обращении.

ГБР сообщает, что на основании данных, изложенных в депутатском обращении 25.11.2020 внесена информация в Единый реестр досудебных расследований с №42020000000002282 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 статьи 191 УК Украины «Присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением».
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