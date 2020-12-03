Зеленский все больше превращается в Порошенко, поэтому теряет поддержку избирателей, а его нишу занимает «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил президент ОО «Всеукраинская ассоциация судей в отставке» Денис Невядомский.

«На местных выборах люди посмотрели и увидели, что это не та сила, которой они доверяли в 2019 году. На сегодняшний момент получается, что Зеленский отошел абсолютно от своей риторики общего государства, общей национальной идеи и все больше сваливается в нишу Порошенко», - пояснил эксперт.

Невядомский сделал вывод, что сегодня «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука больше соответствует ожиданиям избирателей Зеленского, чем сам Зеленский и «слуги народа».

«Вот у него было 73% - сейчас он вернется к порошенковским 8%. То есть, он явно туда стремится. И получается, таким образом, что партия Медведчука фактически заняла нишу, за счет которой набирал электорат Зеленский», - констатировал эксперт.

В подтверждение своих слов Невядомский привел данные социологического опроса центра «Социальный мониторинг», зафиксировавшего рейтинги политических партий.

«Согласно данным «Социального мониторинга», практически сравнялись электоральные предпочтения граждан по партии Зеленского и партии Медведчука. О чем это говорит? О том, что Зеленский избрал неправильный вектор, что он обманывает своих избирателей и это приведет к тому, что он в ближайшее время потеряет власть», - пояснил общественный деятель.

«Мы говорим не о выборах, мы говорим о доверии граждан», - добавил президент ОО «Всеукраинская ассоциация судей в отставке» Денис Невядомский.