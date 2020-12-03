Результаты местных выборов показали, что нынешняя власть не дорабатывает по своим ключевым обещаниям, которые еще во время предвыборной кампании озвучил нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Такое мнение в эфире «112 Украина» озвучил политический эксперт Кирилл Молчанов.

«Нет прогресса в обещанных «посадках», уже третья весна скоро придет, а их все нет. Нет конца эпохи бедности, а есть только ухудшение экономической ситуации. И по Донбассу полный «капут»: Ермак (Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, – ред.) неоднократно говорил, что до конца года будут встречи глав государств "нормандской четверки". Но, скорее всего, не будет даже обмена удерживаемых лиц в следующем году. Потому что Украина, по какой-то логике власть имущих, решила ждать инаугурации Байдена (Джо Байдена, избранного президента США, – ред.). Складывается ощущение социальной усталости от «зеленой команды», соответственно, это отражается на ее рейтинге», – заявил аналитик.

Эксперт считает, что рост популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» будет продолжаться.

«Мы видим, что на Востоке и на Юге Украины ОПЗЖ Виктора Медведчука по сути выиграла местные выборы в шести областях и, скорее всего, этот тренд будет нарастать. Чем дальше, тем больше будет нарастать разочарование командой Зеленского. Этот процесс неостановим и, вполне вероятно, это выльется в досрочные парламентские выборы», – предположил Молчанов.

Также аналитик объяснил причины роста популярности партии Медведчука.

«Последовательность позиции перед избирателями. Они (ОПЗЖ, – ред.) пытаются помогать Зеленскому, например, в вопросах вакцины: сами провели переговоры относительно возможности ее закупок. С вопросами Донбасса: предлагали аналог «нормандского формата» на межпарламентском уровне. Помогали с газом, когда Юрий Бойко договорился о том, чтобы газ напрямую был значительно дешевле, чем по фиктивному словацкому реверсу. ОПЗЖ держит линию, и поэтому в базовых регионах на востоке и юге страны они существенно забирают разочаровавшийся электорат Зеленского, который отдавал за него свои голоса в 2019 году», – добавил эксперт.

Ранее Кирилл Молчанов заявлял, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому нечем ответить по всем трем вызовам, озвученным председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

«По вопросу мира мы остаемся в той же тупиковой ситуации, как и последние пять лет. Мы зашли после осени в глухой угол и никакого прогресса нет. По вопросу тарифов – нам обещают рыночные, то есть они будут постоянно расти. По вопросу образования – принят закон о среднем образовании, согласно которому с пятого класса даже во школах для нацменьшинств 80% времени обучения будет происходить на украинском языке», – подытожил аналитик.