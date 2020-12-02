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Есть две главные причины падения рейтингов Владимира Зеленского и партии «Слуга народа» - невыполнение предвыборных обещаний и превращение в «лайт-вариант» режима Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил политический эксперт Дмитрий Марунич.

«По сути, Зеленский и его партия стали таким «лайт-вариантом» режима Порошенко», - охарактеризовал Марунич.

«Обращу внимание и на другие процессы. Есть свежие результаты опросов общественного мнения. Вот «Социальный мониторинг: «Оппозиционная платформа», партия Медведчука, уже находится на втором месте и догоняет партию Зеленского. Почему догоняет? Потому что, по сути, она сейчас пытается обществу предложить многое из того, что Зеленский им обещал», - пояснил эксперт.

В подтверждение своей точки зрения, Марунич привел перечень предвыборных обещаний Владимира Зеленского, которые, став президентом, он так и не выполнил.

«Обещал он мир на Донбассе? Где мир на Донбассе? Нету. Обещал он какие-то посильные разумные тарифы? Тарифов нету. Обещал он равенство в языковом вопросе? Его тоже нету», - аргументировал эксперт.

Марунич также отметил, что с приходом Зеленского зависимость Украины от внешнего управления только усилилась.

«Обещал он какую-то субъектность Украины? Вместо этого мы опять видим, как Сорос не то, что возвращается - он отсюда никуда и не уходил», - отметил эксперт.

В завершение, Марунич подчеркнул, что в отличие от Зеленского, который предлагает писать слово «Независимость» с большой буквы, Медведчук предлагает писать с заглавной и «Независимость», и «Суверенитет».  

«Вот и все. Все очень просто на самом деле. Зеленский хочет, чтобы слово «Независимость» с большой буквы писали, а Медведчук предлагает, чтобы и слово «Суверенитет" тоже», - резюмировал политический эксперт Дмитрий Марунич.

 
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