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Печерский районный суд продлил на год срок досудебного расследования уголовного производства, которое было открыто по заявлению нардепа с ОПЗЖ Нестора Шуфрича против пятого президента, лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко за организацию контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщила пресс-служба «ЕС» со ссылкой на адвоката Порошенко Игоря Голованя.

«26 ноября еще на год решением Печерского суда было продлено так называемое «предварительное расследование» заявления Шуфрича, который требует объявить преступлением приказ пятого президента Украины Порошенко о контрнаступлении, о защите Украины от агрессии Российской Федерации», - сообщил Головань.

Он напомнил, что ГБР 1,5 года расследовало этот юридический «трэш», как говорил бывший генеральный прокурор Рябошапка».

«Мы понимаем, что дело не в Шуфриче, а дело в системной работе российских сил. Это так называемая юридическая команда «Портнова-Татарова», которая координирует все эти десятки уголовных дел, направленных против оппозиции, против пятого президента Украины Порошенко и его политической силы в интересах государства агрессора», - резюмировал адвокат.
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