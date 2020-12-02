также в разделеОбщество
ОАЭ подарили Украине 100 тысяч тестов на COVID-19 и 200 тысяч масок 9
В «Борисполе» второй раз за неделю изъяли партию бриллиантов 11
Оккупанты хотят посадить владельца ATR Ислямова на 19 лет 13
НАБУ: Микитась компенсировал государству 50 миллионов гривен 23
Уже почти 70 иностранцев оштрафовали за нарушение ПДД в Украине 7
В приложении для контроля самоизоляции «Вдома» появились новые функции 11
На Запорожье возле стратегического предприятия нашли схрон с минами 8
НАБУ: Венедиктова тайно изменила прокуроров по делу Микитася 40
Суд избрал меру пресечения чиновнику МВД по делу квартирных схем для НГУ 10
Пытки и изнасилования в Кагарлыке: 5 полицейским вручили обвинительные акты 102
СМИ: Степанов разуверился в системе здравоохранения и хочет привлечь Кашпировского для борьбы с коронавирусом 96
Более половины украинцев готовы сделать бесплатную прививку от COVID-19 14
Суд продлил на год расследование против Порошенко за организацию контрнаступления в 2014 году 67
Минздрав: Около 3% украинцев переболели коронавирусом 23
Инфекционист: Снижение заболеваемости COVID-19 носит временный характер 12
Микитась обвинил Татарова в причастности к краху «Укрбуда» 39
Шмыгаль: Мэры облцентров и главы ОГА поддержали запрет праздничных ярмарок 20
Степанов будет убеждать глав фракций увеличить финансирование медицины 9

Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Национальной гвардии Украины бывший народный депутат добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн  грн.

Вечером 1 декабря генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины, сообщили в НАБУ.

Микитась обвинил замглавы ОП Олега Татарова в причастности к краху «Укрбуда».

Кабинет Министров не будет продлевать действие карантина выходного дня, одновременно на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

В Украине по состоянию на 2 декабря зафиксирован 13141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, коронавирусом переболели около 3% населения Украины.

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 от Pfizer и BioNTech, которая показала свою эффективность на 95%.

В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которого принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.  В  посольства Венгрии в Украине заявили, что депутаты Сюртивской сельской объединенной территориальной общины во время принятия присяги пели не национальный гимн Венгрии, а «молитву венгров, которой несколько сотен лет». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил ОБСЕ направить на Закарпатье миссию из-за обысков у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

Печерский районный суд продлил на год срок досудебного расследования уголовного производства, которое было открыто по заявлению нардепа с ОПЗЖ Нестора Шуфрича против пятого президента, лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко за организацию контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году.

Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО, использовав формат Аррiа Совбеза ООН, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6802 грн.
11
Теги