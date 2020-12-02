Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Национальной гвардии Украины бывший народный депутат добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

Вечером 1 декабря генеральный прокурор тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, изменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины, сообщили в НАБУ.

Микитась обвинил замглавы ОП Олега Татарова в причастности к краху «Укрбуда».

Кабинет Министров не будет продлевать действие карантина выходного дня, одновременно на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

В Украине по состоянию на 2 декабря зафиксирован 13141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения, коронавирусом переболели около 3% населения Украины.

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 от Pfizer и BioNTech, которая показала свою эффективность на 95%.

В Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которого принял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В посольства Венгрии в Украине заявили, что депутаты Сюртивской сельской объединенной территориальной общины во время принятия присяги пели не национальный гимн Венгрии, а «молитву венгров, которой несколько сотен лет». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попросил ОБСЕ направить на Закарпатье миссию из-за обысков у функционеров одного из местных благотворительных фондов.

Печерский районный суд продлил на год срок досудебного расследования уголовного производства, которое было открыто по заявлению нардепа с ОПЗЖ Нестора Шуфрича против пятого президента, лидера «Европейской Солидарности» Петра Порошенко за организацию контрнаступления украинской армии на Донбассе в 2014 году.

Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей ОРДЛО, использовав формат Аррiа Совбеза ООН, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.