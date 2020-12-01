Украинцы в своих симпатиях возвращаются к традиционным партиям, которые мобилизовали свои ресурсы против политики Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится на сайте службы американского телеканала NBC.

Интернет-ресурс цитирует генерального директора Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, заявившего, что особо хорошо показала себя на прошедших выборах в местные советы «Оппозиционная платформа – За жизнь» во главе с народным депутатом Украины Виктором Медведчуком.

«Победители всегда теряют электоральную поддержку в течение первого года пребывания у власти в Украине», – сказал Владимир Паниотто, добавив, что украинцы вернулись к традиционным партиям, которые мобилизовали свои ресурсы против команды Президента Украины Владимира Зеленского.

Это, акцентирует внимание NBC, было продемонстрировано, когда партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», сопредседателем которой является Виктор Медведчук, хорошо показала себя на местных выборах в прошлом месяце.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук отметил, что рейтинги «Слуги народа» и Президента Украины Владимира Зеленского будут падать катастрофически, с учетом того, что власть фактически ничего не делает, а также учитывая то, что власть Зеленского – это практически седьмой год правления Порошенко.

«Это характеризует полностью то, что происходит сегодня в стране и то, что делает власть. Оценка партий – это не только проценты на будущих выборах. Мы ведь не знаем, когда могут быть выборы. Мы знаем, когда будут очередные выборы – через четыре года, а будут ли досрочные – никому неизвестно. Поэтому рейтинги – это общий показатель, это температура по больнице, если можно так сравнить», – сказал Медведчук.

В свою очередь, председатель Черкасской региональной организации ОПЗЖ, народный депутат Украины Василий Нимченко заявил, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» понимает все проблемы украинцев и сделает все, чтобы условия жизни каждого гражданина были достойными, как это предусмотрено Конституцией Украины.