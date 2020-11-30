Стремительное развитие пандемии коронавируса в Украине наглядно демонстрирует, что действующая власть в стране не способна противостоять этой болезни. Надежды на получение еще несуществующей западной вакцины от коронавируса ставят под угрозу жизни миллионов украинцев. Единственным здравомыслящим политиком в этой ситуации остается Виктор Медведчук, который уже провел успешные переговоры касательно поставок в Украину российской вакцины, и готов и дальше работать в этом направлении.

Об этом пишет популярный французский сайт гражданской журналистики Agora Vox.

В статье отмечается, что ряд известных украинских политиков уже призвали Президента Зеленского лично обратиться к Виктору Медведчуку с просьбой продолжить переговоры.

«Если Медведчук смог договориться о поставках российской вакцины, то он сможет договориться и о производстве этой вакцины в Украине. Президент Зеленский должен делегировать Медведчука на переговоры с руководством России для спасения украинцев», – цитирует Agora Vox народного депутата Украины Рената Кузьмина.

Не рассчитывать на западную вакцину, а договориться о поставках или производстве российской, Зеленского также призывают эксперты и видные общественные деятели.

«В свою очередь первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал президента страны Владимира Зеленского договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о закупке вакцины “Спутник V” или же обратиться за помощью к Виктору Медведчуку, который уже провел переговоры с российским руководством по поводу закупки вакцины. Пешко подчеркнул, что украинцы должны принять “единственное правильное решение и закупить у России максимальное количество доз для вакцинации граждан Украины с целью прекращения распространения вирусной инфекции”», – пишет автор статьи, журналистка Кристель Неан.

Напомним, что по итогам переговоров председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с Президентом РФ Владимиром Путиным Россия согласилась поставлять в Украину вакцину от коронавируса.