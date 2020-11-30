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В случае досрочных парламентских выборов «Слуга народа» будет создавать коалицию с Порошенко, несмотря на то что для будущего Украины, для стабилизации экономической и политической обстановки в стране более выигрышным вариантом была бы коалиция с партией Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом в эфире канала «112 Украина» заявил политолог Кирилл Молчанов.

Он также добавил, что такой вариант коалиции поддерживают и большинство избирателей Зеленского.

«Чем больше слушаешь Зеленского, по крайней мере, как следует из его политических заявлений, он дрейфует в сторону Петра Алексеевича Порошенко. И его вопросы по языку, и судя по его заявлению на годовщину Революции Достоинства, и, в принципе, по его позиции по Донбассу, и так далее, и тому подобное. Поэтому, если будут досрочные выборы, то однозначно будет коалиция. Хотя по логике, наверное, для Зеленского была бы комфортнее, по логике его избирателей, коалиция с "Оппозиционной платформой"», – сказал политический эксперт.

Он уточнил, что завершить конфликт на Донбассе Зеленский сможет в коалиции только с партией Виктора Медведчука. А коалиция с «Европейской солидарностью» – тупиковый путь для Украины и украинцев.

«Тогда можно было решить там вопрос, я думаю, уже каким-то образом по востоку страны, по экономическому суверенитету, а не с условной группой вот этих всех еврооптимистов, условных грантоедов-соросят, которые и дальше будут загонять Украину в небытие», – резюмировал Кирилл Молчанов.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что для страны единственный выход из кризиса – это отставка непрофессионального правительства и внеочередные парламентские выборы. 
ForUm

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