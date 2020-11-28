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Национал-радикалы из «Национального корпуса» и организации «Фрайкор» 28 ноября у Мемориального комплекса памяти жертв Голодомора с битами и арматурой напали на людей, участвующих в мемориальных мероприятиях «Зажги свечу» на территории «Фельдман Экопарка». Об этом сообщают в «Оппозиционной платформе – За жизнь». В ночь на 28 ноября на рынке «Барабашово», входящем в концерн «АВЭК и Ко», был осуществлен поджог, который полностью уничтожил более 20 торговых павильонов. Огонь удалось погасить лишь к утру.

Национал-радикалы сопровождают свои преступные действия распространением антисемитских материалов, обвиняющих евреев в организации Голодомора, стремятся посеять межнациональную рознь, используя ее для политической расправы над «Оппозиционной платформой – За жизнь» и ее кандидатом на пост мэра Харькова Александром Фельдманом.

Такие действия национал-радикалов из «Национального корпуса» и «Фрайкора» являются результатом абсолютной вседозволенности и потакания их преступным действиям со стороны Зеленского и его окружения. Всего лишь несколько дней назад власть приняла решение об освобождении представителей «Нацкорпуса», которые обстреляли автобус с членами организации «Патриоты – За жизнь», жестоко избивали находившихся в нем людей и попытались сжечь их заживо.

Безнаказанность национал-радикалов порождает новые преступления, которые сегодня приняли откровенно нацистский, антисемитский характер и, как и прошлые преступления, будут покрываться Зеленским и его окружением.

«Оппозиционная платформа – За жизнь», решительно осуждая проявления антисемитизма, неонацизма и национал-радикализма, последовательно разоблачает приверженность власти Зеленского подобным уродливым проявлениям неприемлемых для цивилизованного мирового сообщества идеологий.

Мы обращаемся к мировому сообществу с призывом осудить расправу над мирными гражданами, неонацистские и антисемитские акции, которые безнаказанно, с ведома и при одобрении Зеленского и его окружения, осуществляют многочисленные и совершенно свободно действующие в Украине неонацистские организации.
ForUm

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