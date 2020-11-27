Внеплановая проверка телеканала ZIK за употребление слова «соросня» связана с тем, что Сорос и грантоеды боятся Виктора Медведчука. Хотя на самом деле термин «дети Сороса» употребляет также Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа.

Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал решение Национального совета по телевидению и радиовещанию назначить внеплановую проверку телеканала ZIK за анонс телемарафона «Реванш соросятни».

«На этот раз НацСовет возбудился по поводу анонсированного на телеканале ZIK телемарафона «Реванш соросятни». Причем, именно, из-за названия. Да, из-за второго слова. Должен Вам сказать, приведенная ниже формулировка Нацсовета совершенна, как много-каратный бриллиант, в котором можно подолгу любоваться и каждой гранью, и всем изделием, а также отдельно - игрой света или флюоресценцией в ультрафиолете…», - написал Джангиров в Facebook.

Дмитрий Джангиров сделал вывод: чиновники Нацсовета по телевидению и радиовещанию считают, что большинство сотрудников грантовых организаций являются гражданами США.

«А при чем здесь гражданство США? Как связаны термин «соросня» с американским гражданством, если обычно под этим словом подразумеваются наши отечественные носители либеральных реформ, разработанных Фондом «Открытое Общество» Джорджа Сороса? Ну, мы и раньше догадывались, что часть этих людей имеют паспорт США в дополнение к украинскому, но до документа НацСовета не подозревали, что американское гражданство среди «соросят» носит поголовный характер…», - с иронией заключил публицист.

«Кстати, должен донести до ведома Герасимьюк и Ко, что абсолютно эквивалентный термин - «children of Soros» (дети Сороса) минимум дважды употребил бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат президента США Дональда Трампа - Рудольф Джулиани в видео-блоге на своем Youtube-канале об украинской политике прежней администрации США. Под этим термином Джулиани понимал украинские организации, финансируемые Фондом Джорджа Сороса», - добавил Джангиров.

Дмитрий Джангиров пояснил, что Виктор Медведчук еще в начале 2000-х выгнал Сороса из Ливадийского дворца, где «крестный отец» планировал провести конференцию с участием грантовых организаций.

«Ну, имеется еще и личностный момент. В отношении Виктора Медведчука, которого связывают с каналом ZIK, наши «соросята» возбуждаются по любому поводу, пытаясь выслужиться перед своим «крестным отцом». Дело в том, что еще в 2004 году Медведчук, в должности главы АП приказал выгнать Джорджа Сороса из Ливадийского Дворца в Крыму, где магнат планировал торжественную встречу со своими грантополучателями (кстати, обратите внимание, накануне «оранжевой революции»), - напомнил публицист.

«Соросу тогда удалось решить этот вопрос, только пожаловавшись Кучме при посредничестве зятя второго президента. Но злобу, как и положено серийному филантропу, Сорос затаил, а «соросята», зная об этом, пытаются всячески потрафить своему идолу…», - резюмировал политический публицист Дмитрий Джангиров.