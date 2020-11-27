В политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили о том, что столичные силовики помешали проведению под американским посольством протестной акции против внешнего управления Украиной со стороны США и Джорджа Сороса, организованной Виктором Медведчуком, об этом пишет интернет-портал ЕADaily.

Издание уточняет, что в «Оппозиционной платформе – За жизнь» выразили протест против антиконституционных действий правоохранительных органов.

«По итогам митинга, “Оппозиционная платформа – За жизнь” выразила решительный протест против незаконных, антиконституционных действий правоохранительных органов, обвинив власть в том, что правоохранители силой препятствовали проведению мирной акции. Так в политсиле прокомментировали события у посольства США в Киеве», – пишет ЕADaily. Отмечается, что в акции принимали участие народные депутаты от ОПЗЖ и ее молодежного крыла, а также организация «Патриоты – За жизнь», всего около 3 тысяч человек.

«Митингующих против внешнего управления в лице США и Джорджа Сороса окружили кордонами полиции и Национальной гвардии, к посольству США стянули спецтехнику, медиков и сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Свыше 500 человек, в частности все участники акции с плакатами, которые хотели воспользоваться своим конституционным правом и выразить решительный протест против внешнего управления, введенного США в Украине, безосновательно не были допущены подконтрольными Зеленскому и его окружению силовиками к месту проведения акции», – уточняют в издании.

Цитируя заявление ОПЗЖ, ЕADaily подчеркивает, что таким образом, украинская власть выступила против украинского народа, нарушив его конституционные права, выступив на стороне и в интересах американского посольства.

«Те ценности свободы и демократии, о которых так любят рассуждать американские эмиссары, сегодня втоптаны в грязь послушными исполнителями воли Вашингтона, – заявили в партии Виктора Медведчука», – сообщает интернет-портал.

В связи с этим, по информации издания, ОПЗЖ выражает решительный протест против незаконных, антиконституционных действий правоохранительных органов.

«Заявляем заказчикам этой расправы, окопавшимся в посольстве США: на штыках нельзя усидеть, и мы добьемся прекращения внешнего управления Украиной, защитим суверенитет и независимость нашей страны», – подытожили в партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”», – пишет ЕADaily.

Ранее председател Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинское правительство выполняет «хотелки» соросят за счет рядовых украинских граждан, изыскивая дополнительные ресурсы в дырявом бюджете, власть обирает собственный народ.