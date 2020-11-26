Заявление нардепа от партии «Голос» Ярослава Юрчишина о том, что депутат «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин якобы инициировал неправомерное уголовное дело о признании Революции Достоинства «государственным переворотом» – ложное и безосновательное, а учитывая тот факт, что заявление сделано в дни годовщины тех болезненных для Украины событий, оно является манипуляцией фактами. Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформ – За жизнь».

В документе уточняется, что такая позиция партии «Голос» говорит о навязывании ее представителями поддерживаемой только ими идеологии, что противоречит конституции Украины.

«Подобная провокация и ложное, безосновательное обвинение со стороны представителей партии «Голос» в дни годовщины Революции Достоинства являются не чем иным, как манипуляцией фактами, направленной на препятствование объективному расследованию событий крайне болезненных и имевших долгосрочные тяжелейшие последствия для всего государства и Украинского народа, и использованием полномочий народных депутатов для формирования, навязывания и продвижения поддерживаемой партией «Голос» оценки событий 2013‒2014 годов как единственно правильной идеологии, что прямо противоречит статье 15 Конституции Украины», – говорится в заявлении «ОПЗЖ».

«Оппозиционная платформа – За жизнь» подчеркивает, что ни один из членов фракции никогда не называл Революцию Достоинства «государственным переворотом».

«Ни один из членов парламентской фракции Политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Украины, включая Р. Кузьмина, никогда не утверждал, что Революция Достоинства является «государственным переворотом». Наоборот, признавая право Украинского народа на публичное выражение своего волеизъявления в любых не запрещенных законом формах, Р. Кузьмин заявлял, что в 2013‒2014 годах сознательные граждане вышли на улицы защищать свои убеждения. Однако массовыми народными протестами воспользовались нечистые на руку политики, которые, прикрываясь лозунгами Революции Достоинства, сделали свое дело: узурпировали власть, не предусмотренным законом способом отстранив Президента от принятия управленческих решений», – написано в заявлении.

Также отмечается, что заявление Рената Кузьмина об узурпации власти во время Революции Достоинства было подано в августе этого года, а обвинения Юрчишина появились только теперь, когда в Украине отмечают годовщину тех событий, что лишний раз доказывает о манипуляционном характере заявления «Голоса».

«Заявление народного депутата Р. Кузьмина об узурпации власти во время Революции Достоинства подано в августе этого года по результатам всестороннего анализа заявлений украинских и иностранных политиков: Д. Жвании, А. Деркача, Р. Джулиани. Досудебное расследование по изложенным в заявлении сведениям начато 1 октября 2020 года в уголовном производстве № 42020000000001885. Почти два месяца компетентные правоохранительные органы выполняли свою работу в рамках уголовного процессуального законодательства. И лишь в дни годовщины Революции Достоинства отдельные нечестные политики, искажая истину, стали делать не соответствующие действительности заявления об этом деле», – говорится в заявлении ОПЗЖ.

Кроме того, уточняется, что заявление партии «Голос» является вмешательством в деятельность оппозиции и давлением на правоохранительные и следственные органы.

«Попытки отдельных народных депутатов переврать факты и не допустить объективного расследования событий, связанных со сменой власти в 2013‒2014 годах, являются не только грубым вмешательством в деятельность оппозиционных народных депутатов, которые стремятся защитить права своих избирателей, но и давлением на правоохранительные и следственные органы. Поэтому мы требуем от провластных и сочувствующих им представителей других политических сил воздержаться от распространения недостоверных и манипулятивных заявлений до обнародования компетентными правоохранительными органами своих официальных выводов по уголовному производству № 42020000000001885», – написано в заявлении «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что защита исторической памяти народа Украины является первоочередной задачей для тех, кто связывает себя и своих детей со свободным будущим нашей страны и нашего народа.