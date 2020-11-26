Если бы у Президента Владимира Зеленского была договоренность о том, что Украина получит от Европы или США вакцину от коронавируса в начале следующего года, а также все условия для ее производства на территории страны, тогда можно было бы говорить, что глава государства занят решением проблемы вакцинирования украинцев от COVID-19. А то, что происходит сейчас – это безответственная болтовня человека, который сидит не на своем месте и угрожает своим присутствием на этом посту здоровью и жизни миллионов украинских граждан.

Об этом в эфире «112 Украина» заявил политолог Михаил Погребинский.

«Виктор Медведчук в ответ на письма, которые ему шлют (по вопросу вакцины от коронавируса. – Ред.) должен собрать авторитетных людей, создать соответствующую организацию или фонд, который занялся бы тем, чтобы объяснить всем украинским гражданам, что нет никакой возможности надеяться на эти 20% (вакцины, обещанной Украине западными странами. – Ред.). Провести эту работу и поставить вопрос перед Конституционным Судом Украины о том, что эта организация во главе с Медведчуком готова сама ввезти на территорию Украины российскую вакцину. Суд должен обязать украинское правительство, Минздрав Украины провести все необходимые действия для легализации российской вакцины», – предлагает политолог.

Эксперт убежден в том, что Украина вполне способна провести проверку российской вакцины для легализации в Украине и для этого не надо много средств.

«В Украине нет ни возможностей, ни оборудования, ни специалистов для создания собственной вакцины. Что касается процедуры проверки российской вакцины для ее легализации в нашей стране – это Украина может сделать с помощью тех, кто производит эту вакцину. Это не фантастические деньги», – отметил Михаил Погребинский.

Ранее в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что Посольство США в Украине своим сообщением о том, что Киев не будет покупать российскую вакцину от коронавируса, обозначило прямую заинтересованность США в развитии на территории Украины эпидемии коронавируса, а также дальнейшего роста заболеваемости и смертности в стране.

А лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук проинформировал, что у западных компаний, названия которых хорошо известны украинцам в связи с рекламой гигиенических средств и косметики, вакцина от коронавируса пока только в стадии разработки.

«Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, – это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год», – сказал Виктор Медведчук.