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Новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко допускает незначительные колебания цены на газ в отопительный сезон, но считает, что стоимость голубого топлива уже достигла своего пика.

Как передает УНИАН, об этом Бойко заявил во время своего первого брифинга после назначения.

Глава ведомства отметил, что сейчас цена на газ формируется на основе рыночных индикативов, поэтому вполне вероятны колебания конечной цены. На сегодня только теплокоммунэнерго получают газ от НАК «Нафтогаз Украины», остальные потребители покупают его на рынке.

«Теоретически незначительные колебания, допускаю, что имеют место быть. Незначительные потому что мы уже вошли в осенне-зимний период и прогнозировано на этот период цена уже выросла, на мой взгляд, вполне достаточно для того, чтобы достичь своего пика. Хотя, безусловно, просчитать все ценовые тренды сложно», - сказал он.


 
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