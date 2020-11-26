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Новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко считает одним из важных вопросов в секторе пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене. Об этом Бойко заявил во время своего первого брифинга после назначения, передает УНИАН.

«Следующий приоритет – снижение перекрестного субсидирования. За этой фразой стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. Поскольку на сегодняшний день, в том числе в информ-поле, присутствует большое количество манипулятивных заявлений о конечной стоимости электроэнергии для населения», - сказал он.

По его словам, по состоянию на ноябрь бытовой потребитель платит за электрическую энергию 1 копейку, поскольку действующий тариф покрывает только расходы на транспортировку. В Украине средневзвешенная стоимость транспортировки электроэнергии от станции до здания, включая тариф на передачу НЭК «Укрэнерго», тариф оператора системы распределения и тариф на поставку от поставщика, составляет 1 гривня 03 копейки за кВт-ч.

«Итак, суммарно доставка стоит 1 грн 03 копейки, а средневзвешенная цена одного кВт-ч для бытового потребителя за последние 2 месяца статистически составляет 1 грн 04 копейки. То есть, по сути, в рамках текущей модели ПСО, по которой «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» продают электроэнергию для «Гарантированного покупателя» по 1 копейке, оплачивается исключительно поставка», - пояснил глава ведомства.

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

В то же время, для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.
ForUm

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