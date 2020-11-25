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Отказом от закупок или организации производства единственной в мире российской вакцины от коронавируса действующая власть в очередной раз подтвердила, что Украина не является суверенным государством и находится под внешним управлением Запада.

Об этом в эфире телеканала NewsOne сказал политолог Михаил Чаплыга. 

По его словам, власть любой нормальной независимой страны всегда ставит здоровье своих граждан выше каких-либо политических интересов.

«Каждая страна в первую очередь беспокоится не про какие-то общие вещи или совместные политические блага, нормальная страна всегда беспокоится о жизни своих граждан и действует в этом вопросе рационально и прагматично. К сожалению, такая страна как Украина не может сегодня действовать рационально и прагматично в интересах своих граждан и их здоровья, потому что находится под внешним управлением. К сожалению, мы не достигли того уровня суверенности и субъектности, который есть, например у Польши, Венгрии», – сказал Чаплыга.

Эксперт напомнил, что за время управления Супрун были приняты и подписаны документы, которые запрещают закупку лекарственных средств в Российской Федерации. Взамен мы получили секретные контракты, по которым бюджетные средства тратятся на покупку непонятных медпрепаратов через сомнительные структуры.

«Фактически речь идет об огромной медицинской коррупции, фармацевтической мафии. Для них главное – не здоровье украинцев и их безопасность, а главное – сколько денег с этой колонии они вымоют себе в карман», – добавил Чаплыга.

Политолог отметил, что такие страны как Венгрия, Израиль, Южная Корея, Казахстан, Беларусь уже начали закупки российской вакцины или завершают обустройство мощностей по ее производству. Но Украины в этом списке нет, несмотря на то, что Виктор Медведчук договорился о льготных условиях.     

«Украина не ведет речь ни о производстве, что мы могли бы сделать и зарабатывать на этом деньги, ни о получении этой вакцины. Кстати, в отличии от других стран, благодаря тому, что Медведчук в свое время съездил в Москву и договорился, у нас есть льготная возможность получения этой вакцины. Речь идет о льготной очереди, льготных объемах и о льготной цене. Мы должны быть проукраинскими, действовать в украинских интересах. Если оппозиция в этом помогает, то нужно использовать все возможности, потому что на кону стоят жизнь и здоровье людей», – подытожил Михаил Чаплыга.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что получение российской вакцины позволит Украине быстрее преодолеть пандемию коронавируса.         
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