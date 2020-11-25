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Сегодня депутат фракции «Голоса» в Верховной Раде Ярослав Юрчишин направил в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований заявление об уголовном правонарушении, совершенном Ренатом Кузьминым, который инициировал неправомерное уголовное дело о признании Революции Достоинства «государственным переворотом». Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Заявление подписали и другие депутаты «Голоса», а также отдельные депутаты фракций «Европейской солидарности» и «Слуги народа».

Депутаты просят как можно быстрее, но не позднее 24 часов с момента получения заявления, открыть уголовное производство в отношении Кузьмина по статье 383 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 5 лет тюрьмы за заведомо ложное сообщение о преступлении и заведомо ложные обвинения в участии в таком преступлении.

«Весь мир признал революцию Достоинства, а сам Ренат Кузьмин неоднократно признавал смену власти в 2014 году легитимной. В частности, он участвовал в выборах президента в 2014 году, а также в парламентских выборах 2019 года, по результатам которых получил депутатский мандат от ОПЗЖ. Собственно, это и позволило Кузьмину вернуться после 5 лет укрытия в Крыму на территорию Украины и пытаться дискредитировать Революцию Достоинства и ее участников. Представление заведомо ложных сведений о преступлении, а также обвинения конкретных лиц в несуществующем преступлении - это статья 383 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность до 5 лет заключения. Очень надеюсь на оперативную реакцию правоохранительных органов», - отметил заместитель председателя партии «Голос».
ForUm

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