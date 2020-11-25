Депутатские фракции Верховной Рады будут разрешать политический кризис вокруг Конституционного суда путем принятия новых норм антикоррупционного законодательства, прогнозирует политический обозреватель Алексей Куракин. Об этом он пишет в статье на сайте «112 Украина».

«Вот, пожалуйста - столько было шума вокруг решения КСУ, так громко завывали «соросята» под умелым руководством посольства США, как много было громких угроз со стороны президента: победить некие «темные силы», отразить наскоки «иностранных государств» и что-то там решить с помощью улицы! - иронизирует журналист.

Куракин поясняет, что Согласительный совет депутатских фракций Верховной Рады принял решение идти по тому пути, который предложил глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Что имеем в «сухом остатке»? В парламенте, на согласительном совете депутатских фракций, создана рабочая группа, которая до 1 декабря должна… разработать новые законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины», - информирует журналист.

«То есть, и проект Зеленского о роспуске КСУ, и проект спикера Разумкова о несуществующем в правовом поле Украины «возобновлении норм», которые были отменены КСУ, можно смело сдавать в макулатуру», - острит политический обозреватель.

Куракин разъясняет, что на самом деле фракции Верховной Рады выбрали единственно возможный путь, который соответствует Конституции и законам Украины.

«Вместо того, чтобы городить огород юридической вакханалии, оппозиционный политик с самого начала предложил разработать новые нормы и положения, а затем принять новые редакции антикоррупционных законов на заседании Верховной Рады. Теперь «зеленским» придется заняться своим прямым делом - нет, пока еще не чисткой сараев - а исправлением антикоррупционного законодательства в части, которая нарушает Конституцию», - уточняет журналист.

По словам Куракина, логично, что именно Медведчук предложил действенный сценарий выхода из политического кризиса, поскольку глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» является одним из авторов нынешней редакции Конституции Украины.

«Логично, что именно глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» предложил такой сценарий выхода из кризиса вокруг КС. Ведь Медведчук является одним из «отцов» современной Конституции Украины, а предложенная им модель парламентско-президентской республики работает с 2004 года. И как опытный конституционалист он прекрасно понимает, что подобные кризисы разрешаются не «глубокой озабоченностью» Запада, «фишечками» и угрозами судьям «улицей», а кропотливой законотворческой работой», - заключает политический обозреватель Алексей Куракин.