Композитор и музыкант Владимир Быстряков обратился к украинцам в связи с ситуацией вокруг российской вакцины «Спутник V».

«Вам ли рассказывать о том ужасе, что выкашивает нас с вами сегодня, о пандемии ковида. Если в начале года мы тихо усмехались, мол «где-то там», не у нас.... то сегодня только у меня среди друзей переболели десятки (включая меня и мою семью) этой дрянью. Друзья! мы уже привыкаем к тому, что власти попросту НАСРАТЬ на всех нас», – написал он на своей странице в Facebook.

Музыкант напомнил, что разворован антиковидный фонд, добивается мелкий и средний бизнес, о пособиях, столь характерных для цивилизованных стран можно даже и не заикаться. Но последней каплей цинизма властей стал отказ от спасительной российской вакцины, которая позволила бы спасти сотни наших жизней.

«Люди! Сегодня нашелся человек, сумевший взяться помочь нам всем. По сути - спасти нас, брошенных и оставленных на произвол судьбы. Этот ЕДИНСТВЕННЫЙ человек в державе - Виктор Медведчук выступает сегодня за ПРОИЗВОДСТВО здесь же, на отечественной фармацевтической платформе российской (я не побоюсь этого слова) СПАСИТЕЛЬНОЙ вакцины. Люди! Вдумайтесь!! Человек предлагает нам с вами СПАСЕНИЕ! Какие тут к черту могут быть политические дискуссии и расшаркивания перед американцами, когда речь идёт о нашей с вами жизни?!

Люди! Вы меня знаете...я не бросаю слов на ветер, и для меня понятие «пиар» - ПУСТОЙ ЗВУК!

И я говорю сегодня - Пусть тех политиков и их прихвостней, кто выступит против этой животворящей инициативы, против этого акта человеколюбия и гуманизма.... пусть их всех покарает Господь и пусть будут прокляты они в будущем!» – заявил Быстряков.