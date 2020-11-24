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Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выражает решительный протест против незаконных, антиконституционных действий правоохранительных органов, силой препятствовавших проведению мирной акции украинцев.

Так в политсиле прокомментировали сегодняшние события у посольства США в Киеве.

В партии проинформировали, что во вторник, 24 ноября, ОПЗЖ и ее молодежное крыло, а также организация «Патриоты – За жизнь» провели акцию у посольства США. Более трех тысяч человек, принимавших участие в мирной акции, а также народные депутаты Украины от ОПЗЖ, реализовывавшие свое гарантированное Конституцией право на мирные собрания, были окружены кордонами полиции и Национальной гвардии.

«Свыше 500 человек, в частности все участники акции с плакатами, которые хотели воспользоваться своим конституционным правом и выразить решительный протест против внешнего управления, введенного США в Украине, безосновательно не были допущены подконтрольными Зеленскому и его окружению силовиками к месту проведения акции. Таким образом, украинская власть выступила против украинского народа, в нарушение его конституционных прав, на стороне и в интересах американского посольства. Те ценности свободы и демократии, о которых так любят рассуждать американские эмиссары, сегодня втоптаны в грязь послушными исполнителями воли Вашингтона», – заявили в партии Медведчука.

В связи с этим, ОПЗЖ выражает решительный протест против незаконных, антиконституционных действий правоохранительных органов, силой препятствовавших проведению мирной акции украинских граждан.

«Заявляем заказчикам этой расправы, окопавшимся в посольстве США: на штыках нельзя усидеть, и мы добьемся прекращения внешнего управления Украиной, защитим суверенитет и независимость нашей страны», – подытожили в партии Медведчука.
ForUm

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